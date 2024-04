Pobuna zbog rasta cijena: ''HZZO djeluje po logici koju mi uopće ne razumijemo''

Primarna zdravstvena medicina suočava se s velikim povećanjem troškova, no Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) svojim izdacima ne prati takvo povećanje.

"Kod snimanja EKG-a u startu je porasla cijena EKG uređaja u nabavi, servisu EKG uređaja, u onom papiru na kojem oni dobiju nalaz. Znači, cijena svega toga je porasla i automatski se mora povisiti i cijena te usluge", tvrdi Jelena Rakić Matić, ravnateljica Doma zdravlja Zagreb - Zapad.

Cijena koju dobiju od HZZO-a za izvršenu uslugu, kažu, ne prati u tom postotku povećanje svih troškova. Povećanja je bilo, ali tvrde da su nedovoljna.

"Kod nas HZZO samostalno i po logici koju mi uopće ne razumijemo ocjenjuje cijenu našeg rada i nameće nam ugovore koje smo prisiljeni potpisati", kazala je Nataša Ban Toskić iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM).

Traže pregovore

U Udruzi poslodavaca u zdravstvu plastično su to objasnili na primjeru pekarnice.

"Kažete ja želim ovaj kruh. Pekar vam kaže da to košta 10 kuna. A vi kažete 'A ne, ne, ja ću to platiti tri kune ili četiri kune'. On vam na to kaže da ne može prodati kruh po toj cijeni, na što vi kažete 'Ne, ne, vi meni morate'. I on vam mora isporučiti kruh po toj cijeni, a njega samo brašno košta pet kuna. Eto, to vam je otprilike tako", rekao je Dražen Jurković iz Udruge poslodavaca.

Rasli su koeficijenti, time i plaće, pa sad, primjerice, u Domu zdravlja zapad oko 98 posto svih prihoda odlazi samo na plaće.

"Ako se ovako nastavi, odnosno ako cijena usluge koju HZZO bude nama fakturirao, odnosno plaćao, ne bude adekvatno pratila cjelokupne rashode, dovest će se u pitanje funkcioniranje zdravstvenih ustanova", izjavila je Rakić Matić.

"HZZO je negdje u primarnoj digao cijene 12 posto, a troškovi su narasli otprilike 17,18 posto i to vam se opet na ono negativno poslovanje javlja gap od pet do šest posto ovisno od doma zdravlja do doma zdravlja", kazao je Jurković.

Zato sada žele pregovarati o cijenama. Udruga poslodavaca u zdravstvu ima prijedlog.

"Uvesti tripartitni model pregovaranja, ako se dogovorimo da se ta cijena za taj postupak te godine primjenjuje, ako ne arbitrira ministar. To je slovenski model, ništa nije nepoznato. Ima ga u nekoliko zemalja EU-a", kazao je Jurković.

Vremena nema

I KoHOM želi pregovarati. Ističu da imaju 510 punomoći privatnih ugovornih obiteljskih liječnika.

"Ako se ogluše, onda će KOHOM pozvati sve liječnike da ne potpišu novi nametnuti ugovor, da proslijede ugovore koji su im poslani bez pregovaranja našem odvjetničkom uredu i čekaju pregovore", tvrdi Ban Toskić.

Hoće li ih uključiti u pregovore, Dnevnik Nove TV je pitao HZZO, no odgovor nije dobio.

''Sve dionike i Udrugu poslodavaca u zdravstvu i udruženja liječnika pravovremeno ćemo informirati o novom modelu ugovaranja i očekujemo njihovo aktivno sudjelovanje u projektima koji su pred nama'', tvrde iz Ministarstva zdravstva.

Nema baš previše vremena jer postojeći ugovori istječu krajem lipnja.

