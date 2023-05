Oca Uroša B. (20), koji je u Duboni i Malom Orašju ubio osam mladih ljudi, a 14 ranio, od dana kada je njegov sin počinio masakr čuva policija.

Oca ubojice Uroša B. čuvaju policajci, što je dodatno iziritiralo mještane Malog Orašja.

"Upravo je on štitio sina i zataškavao sva njegova iživljavanja i bahaćenja po selu. On je sigurno odgovoran i za oružje kojim je njegov sin izvršio zločin. On je pukovnik, zašto i on nije pozvan na odgovornost kao otac dječaka koji je pobio kolege u školi na Vračaru?" pitaju se i ogorčeni su mještani Malog Orašja, piše Alo.rs.

Mještani tvrde da je Uroš otprije poznat kao problematični mladić, da je volio divljati motorom po centru, a neki sumnjaju da je imao i problema s narkoticima. Jedan od njegovih vršnjaka otkrio je da se Uroš uvijek uzdao u svog oca, koji ga je štitio kada god bi napravio neku glupost.

"Znamo ga iz srednje škole, uvijek je bio problematičan i bahat. Radio je što je sve što mu je palo na pamet, a tata je rješavao njegove probleme. Kada su zvali njegovu majku da dođe u školu, odgovarao bi nastavnicima: 'Ma kakva majka, doći će vam moj otac da vam objasni sve!'", priča jedan poznanik.

Nakon Uroševa uhićenja pretresom vikendice njegova oca policija je pronašla karabin s optikom, pištolj, signalni pištolj, dva prigušivača, lovački nož i druge dijelove oružja, 164 metka različitog kalibra, 13 lovačkih patrona, 12 čahura, četiri signalna metka i 25 komada karabinske municije.