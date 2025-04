U petak će na vrijeme najviše djelovati sredozemna anticiklona. Njezin će utjecaj biti najveći na Jadranu, dok će u kontinentalnim krajevima prolazno djelovati blizina slabe atmosferske fronte koja će se premještati sjevernije od naše zemlje. Novi atmosferski poremećaji s vlažnim i razmjerno toplim zrakom očekuju se od drugog dijela nedjelje i to najprije na Jadranu.



U petak ujutro i prijepodne u većini krajeva pretežno sunčano - u unutrašnjosti ponegdje uz umjerenu naoblaku. Na Jadranu ujutro ponegdje umjerena bura, a drugdje vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a navečer umjeren porast naoblake. Vjetar slab do umjeren. Ugodno toplo uz najviših 20 do 23 stupnja.



U istočnim predjelima još će poslijepodne prevladavati sunčano, a navečer sa sjevera naoblačenje, zatim ponegdje i slaba kiša. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne toplo uz temperaturu od 19 do 21 stupnja.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura od 15 u Gorskom kotaru, do 20 ponegdje na Jadranu i jugu Like.



U Dalmaciji pretežno sunčano, a vjetar slab do umjeren. Temperatura od 18 do 20, 21 stupnja.

Vrijeme idućih dana

U subotu u unutrašnjosti promjenljivo. Više oblaka bit će od nedjelje kad će u drugom dijelu dana u gorskom području povremeno padati kiša. U ponedjeljak kiše ponegdje može biti i u središnjim predjelima. Od nedjelje puhat će povremeno umjeren vjetar južnih smjerova, a posvuda će biti ugodno toplo.



Na Jadranu u subotu većinom sunčano. Od nedjelje promjenljivo oblačno, ponegdje s kišom i to ponajprije na sjevernom Jadranu, a početkom tjedna i u Dalmaciji. Od nedjelje jačat će jugo koje u ponedjeljak ponegdje može biti i olujno. Posvuda toplo.



Po svemu sudeći, sljedeći tjedan biti će vrlo promjenljivo i razmjerno toplo. Povremeno valja računati na kišu, osobito u gorskom području i na Jadranu gdje ponegdje može pasti i veća količina oborine. Na Jadranu do sredine tjedna može biti i olujnog juga.