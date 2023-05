Beogradski odvjetnik Božidar Prelević komentirao je dva teška okršaja koja su se dogodila u Srbiji u manje od 48 sati, a koja su za sobom uz brojne žrtve ostavila i 17 mrtvih.

Dva zločina, napad 13-godišnjeg K.K. u Osnovnoj školi Vladislava Ribnikara te brutalni okršaj kod Mladenovca, komentirao je beogradski odvjetnik Božidar Prelević koji je gostovao na N1 televiziji u Točki na tjedan.

“Srbija se kupa u nasilju", kazao je i nastavio: "Fundamentalno je to što jedna politička opcija 12 godina uništava institucije, 12 godina nasilja, divljaštva u odnosu na bilo koga, provodi planski prikazujući sebe kao apsolutno nekog tko upravlja svima u ovoj zemlji i na taj način mi i nemamo podjelu vlasti."

Sve je to, kako tvrdi odvjetnik, dovelo do pozicije da se nasilje svakodnevno prelijeva. Rekao je i da je "Najstrašnije što našeg nasilnika podržava Europa" te je pitanje vremena kada ekspres lonac u kojem se nalaze eksplodirati.

Novi detalji o masakru u beogradskoj školi: Pretragom telefona dječaka ubojice otkriveno je nešto što ledi krv u žilama

Ističe da srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ovu situaciju koristi za dizanje svog rejtinga, posebice kada su u pitanju brza rješenja koja nudi.

Vučić tvrdi da će razoružati Srbiju, a Prelević je rekao da to nije moguće jer institucije ne štite one koje bi trebale štiti. "Naš je problem što su ovi što vladaju luđi od građana. To je teško riještiti jer se to dijelu građana sviđa", zaključio je.

"Oni nisu zainteresirani za Srbiju, da jesu, ne bi ovo radili. Oni su zainteresirani za profit", naglasio je odvjetnik i pritom rekao da Vučić jasno negira pravosuđe, a sebe smatra apsolutnim vladarom kojemu "nitko ništa ne može".

Je li krvavi zločin u školi bio okidač za masakr koji je uslijedio? Bivši načelnik beogradske policije upozorava na veliki problem i ističe: "Nasilje rađa nasilje"

“Ovdje se ne radi o zanemarenom maloljetniku, ovdje se radi o zanemarenom sustavu”, naglasio je Prelević i dodao da se očekuje novi val nasilja jer "Plodovi otrovnog drveta koje sadite 12 godina neće stati sami od sebe”.

Kazao je i da je 13-godišnji ubojica proizvod onoga što su mu servirali, a da u pravnom postupku može biti tek svjedok, dok njegov otac može odgovarati ovisno o oružju koje je držao kod kuće.

21-godišnjem U.B. koji je kod Mladenovca htio "preplašiti mještane", a na kraju ubio njih osmero, odvjetnik vjeruje da će biti pripisana viša kazna zatvora, za sada nema razloga "koji isključuju njegovu kaznenu odgovornost".