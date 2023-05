Dugo će vremena morati proći prije nego li im se životi vrate u normalu, tvrde obitelji Malog Orašja i Dubone kod Mladenovca nakon što je u njihovim selima ubijeno osmero ljudi u četvrtak u noći.

Srbija je zavijena u crno, a osim Beograda posebice Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca gdje je U.B. (21) u noći s četvrtka na petak ubio osmero njihovih sumještana.

Blic je izvijestio da je pokopano troje ljudi koji su ubijeni u Duboni. Riječ je o policajcu, njegovoj sestri i njima bliskom prijatelju.

21-godišnji mladić kazao je pred tužiteljstvom da je pucao na ljude da bi ih prestrašio, a u ljudima je ostala gorčina.

"Ovo je strašno, niko još nije došao sebi. Svi smo toliko tužni, nemam riječi. Da onako pobije mlade ljude, pa ima li on srce?“, rekla je za Novu.rs stanovnica Dubone.

Ona, kako je rekla, ne može sakriti suze kada prolazi kraj mjesta na kojem se dogodio zločin.

"To su mladi ljudi, djeca, tek je život bio pred njima. Ne znam što reći, ne mogu ni zamisliti kako je obiteljima stradalih", kazala je pa nastavila: "A on, kažu da nije pokazao nikakvo kajanje, pa kakav je to čovek?“

Visoko javno tužiteljstvo u Smederovu U.B.-u odredilo je 30 dana pritvora, zbog bojazni da ne ponovi zločin, utječe na tijek istrage, svjedoke ili širi paniku.