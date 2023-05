U Srbiji je treći dan žalosti nakon masovnih ubojstava. Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac javila se uživo iz Beograda s novim informacijama.

Pokopane su tri žrtve, a liječnici se i dalje bore za život četvero ozlijeđenih koji su u kritičnom stanju. Ispred beogradske škole, i danas nepregledni redovi za upisivanje u knjigu žalosti.

Vještačenjem mobitela 13-godišnjeg ubojice otkriveni su i novi detalji - na internetu je prije ubojstava istraživao može li biti kažnjen s obzirom na svoju dob jer nije navršio 14 godina. Iz srbijanskog MUP-a najavljuju policijske patrole ispred svake škole.

"Već sutra ujutro od 8 sati, odnosno prije početka nastave u svim školama, a ima ih 1800, bit će prisutni policijski službenici sve do završetka nastave koji će preventivno djelovati“, rekao je državni tajnik, MUP Srbija Danilo Stevandić.

Danilo Stevandić, državni tajnik, MUP Srbije (Foto: DNEVNIK.hr)

Ljiljana iz Beograda krivim smatra roditelje 13-godišnjaka: "Osobno je moje mišljenje da je odgovornost roditelji, poslije toga škola pa sve redom“

Strašni događaji posljednjih dana, a potom i prema mnogima neprimjerena reakcija vlasti, mogli bi na ulice Beograda izvući tisuće građana. Za sutra poslijepodne je najavljen veliki prosvjed pred Narodnom skupštinom.

Iz Beograda se uživo javila reporterka Dnevnika Nove TV koja je razgovarala s glavnim urednikom tjednika Vreme, Filipom Švarmom.

"Prosvjednici traže hitno zaustavljanje nasilja u medijima i pritom misle na one koje kolokvijalno zovu 'Vučićevim medijima', riječ je o nekoliko televizija i nekoliko tabloida.

Traže smjenu u regulatornom tijelu koje odlučuje o dodjeljivanju nacionalne koncesije, a zatim traže i posebnu sjednicu parlamenta koja bi raspravljala o odgovornosti vlade u cijelom slučaju. Traže i ostavke nekoliko ministara", kazala je Štrbac i upitala Švarma što očekuje od obraćanja srbijanskog predsjednika koje je najavio, kao i od prosvjeda.

"Teško je reći. Vučić je najavio i mogućnost da osobno da ostavku. Ja u to ne vjerujem, ali će u svakom slučaju biti mobilizacija SNS-a, članstva i pristaša. Mislim da je ovo pokušaj kontrole štete, dakle da se dvije tragedije zamijene nekom vrstom političkog nabacivanja blatom", odgovorio je.

Ministar prosvjete objavio je nešto iza 18:30 sati u nedjelju da je dao ostavku. "On nikad nije bio neki miljenik Aleksandra Vučića niti SNS-a, on je u stranci SPS-a. Ta ostavka je dana, nju je tražila javnost i on je morao dati ostavku kao neka vrsta žrtvenog jarca“, dodao je Švarm.

Ministar Branko Ružić najavio je da će dati ostavku oni ili vlada ili oni i vlada, a urednik tjednika Vreme kazao je da je u ovom trenutku teško procijeniti koliko je to izgledno.

"Za ovih 12 godina smo svjesni da predsjednik Srbije često puta donosi ad hoc odluke koje su često ubrzane. Očigledna reakcija vlasti na ove dvije tragedije nije bila dobra i primjerena. Građani su vrlo ogorčeni i vrlo frustrirani. Sad je u pitanju neka kontrola štete“

Štrbac je zatim postavila pitanje može li se kontrolirati šteta nakon dva obraćanja srbijanskog predsjednika u kojima su mu mnogi zamjerili da je prešao granicu.

Barbara Štrbac, novinarka Nove TV (Foto: DNEVNIK.hr)

"Mislim da su SNS i Vučić sada toga svjesni i žele promijeniti temu, ne žele da se više govori o govoru mržnje i agresiji, o toj reality retorici koja je zauzela javni prostor u Srbiji – pogotovo kada je riječ o vladajućim strukturama. Oni to žele prebaciti na neke izbore, uvijek su jadni napadani od nekoga iako drže svu vlast i žele ovu ogorčenost građana i opravdano traženje odgovornosti zamijeniti nečime drugime", zaključio je Švarm.

Prema raspoloženju građana, dodao je da vjeruje da će se u ponedjeljak na prosvjedu okupiti veliki broj ljudi.

