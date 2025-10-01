Procurio interni dopis njemačke vlade o velikom incidentu: "Došli su u noći, ovo im je bila meta"

Roj dronova koji je preletio preko njemačke savezne pokrajine Schleswig-Holstein poslan je da bi snimio kritičnu infrastrukturu, uključujući elektranu i vojno-pomorski objekt, stoji u internom dopisu njemačke vlade.

Ministrica unutarnjih poslova Sabine Sütterlin-Waack potvrdila je da su dronovi viđeni iznad spomenute obalne pokrajine, koja se nalazi južno od Danske. Do incidenta je došlo u noći na petak, 26. rujna, i istražuje se zbog moguće sabotaže ili špijunaže, izvijestio je NewsWeek.

"Između ostalog, zbog nedavnih incidenata u Danskoj i drugim europskim zemljama, Schleswig-Holstein je u intenzivnoj i trajnoj koordinaciji sa saveznom vladom i Bundeswehrom", izjavila je Sütterlin-Waack.

Na istočnom krilu NATO-a rastu napetosti nakon niza povreda zračnog prostora nekoliko članica saveza. Takvi incidenti upućuju na rastuće prijetnje državama članicama NATO-a i otvaraju pitanja o učinkovitosti protuzračnih obrambenih sustava.

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u utorak da bi zemlje NATO-a trebale obarati ruske zrakoplove kada povrijede NATO-ov zračni prostor. Rusija je optužbe o upadima u zračni prostor NATO-a nazvala neutemeljenima.