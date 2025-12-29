Ivica Puljić o sastanku Zelenskog i Trumpa i Rusiji: "On puno zuji, malo meda daje"

Ivica Puljić, dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona komentirao je sastanak Zelenskog i Trumpa na Floridi.

Na pitanje je li sastanak dobro prošao po ukrajinskog predsjednika Zelenskog, Puljić kaže: "Ne bih rekao. Praktički je dogovoreno da ćemo se dogovoriti. Dakle, ništa nema konkretno.

Pregovori se nastavljaju u siječnju, kad, gdje - tko to zna. Trump je danas razgovarao s Putinom na kratko, kojeg je poput glasnogovornika obavijestio što se događa tamo, odnosno što se događalo tamo gdje Putina nema.

Moguće je da će Zelenski imati tiskovnu konferenciju, pa njemu Trump neće puhati za vratom.

Inače, Trumpova izjava da Rusija i Putin žele da Ukrajina uspije, ostaje kao jedna od najbizarijih izjava ikada izrečenih od nekog državnog čelnika.

Pitanje je kakav odnos Trumpova administracija ima prema Zelenskom. Odgovor je, a to najbolji govori podatak, da ga nitko od Amerikanaca nije dočekao u zračnoj luci u Miamiju.

Kada je zrakoplov ukrajinskog predsjednika sletio u Halifax u Kanadi radi punjenja goriva, pozdravio ga je kanadski premijer kojem nije bilo teško doći iz Ottawe.

Kada se Trump sastao s Putinom na Aljasci, stavili su crveni tepih ruskom čelniku pod noge, čelniku koji je optužen za ratne zločine.

Zelenski je svjesan svoje pozicije i mudro balansira među Trumpovim ljudima koji ga ne vole i ne cijene.

Razlog je što takozvani pregovarači, koji se bave nekretninama, žele brzu uspostavu mira bez obzira koliko će to koštati Ukrajinu i za njih je Zelenski prepreka.

Zato je njemu važno da nije više nikada sam na sastancima s Trumpom nego da je sa svojim europskim prijateljima.

I ključno pitanje za rješavanje - u Trumpovom umu je pitanje teritorija dok je za Zelenskog to suverenitet njegove zemlje. Ne, ne mislim da je Zelenski išta dobio sa ovim susretom", kaže Puljić.

Donald Tramp je obećavao da će rat u Ukrajini okončati u roku od 24 sata od povratka u Bijelu kuću. Ipak, bliži se godina dana njegova mandata, mira još nema.

Na pitanje koliko je to u ovom trenutku uopće Trampov politički prioritet, Puljić kaže: "To je njegov prioritet, samo je stvar na koji način on to radi. Dakle, on želi što prije uspostaviti mir, bez obzira koliko će to koštati Ukrajinu.

Daleko od mira...

Tijekom izborne debate sa Bidenom, Trump je izjavio da imamo pravog predsjednika koji Putin poštuje, on nikad ne bi napao Ukrajinu. Završit ću ja to za 24 sata. Po običaju,Trump puno zuji, malo meda daje.

S druge strane imate nepokolebljive Trumpove pristaše koji kažu Clinton, Bush i Obama su isprovocirali rad s Rusijom, koji sada Trump ne može zaustaviti. Oni su krivi.

Garry Kasparov, ruski disident, kaže - Trump se nikad neće suprostaviti Putinu, a Amerika se neće suprostaviti Rusiji osim ako se republikanci ne suprostave Trumpu.

Dakle, Trump i kraj rata. A pazite, nema sporozuma o sigurnosnim jamstvima. Nema zapadnog partnera Ukrajine koji je spreman i voljan obećati nešto, recimo, dovoljno snažno da odvrati Rusiju od daljnjih napada. Trump nije voljan obaviti težak posao koji je potreban kako bi se pritisnula Rusija da ozbiljno pregovara o završetku invazije.

Trump kaže da Putin želi mir, ali Putin nikada nije bio jasan želi li on mir.

Ukrajina, razumljivo, nije voljna predati se i biti podređena Moskvi. Dakle, gdje nas to ostavlja? Za sada daleko od mira i s puno posla koji tek treba obaviti", rekao je zaključno Puljić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.

