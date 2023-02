Reakcije na Putinovo govor, u kojem je između ostalog, najavio povlačenje iz sporazuma o ograničavanju nuklearnog oružja, stižu iz cijelog svijeta. Neki analitičari nisu optimistični oko poruka koje su poslane.

Obrambeni analitičar Michael Clarke kratko je za Sky News analizirao današnji Putinov govor u kojem je optužio Zapad za rat.

Rekao je da je Putin ostavio malo prostora za diplomaciju. Dodao je kako ruski predsjednik vjeruje kako je sukob u Ukrajini zapravo dio rata koji Zapad vodi protiv Rusije kako bi je uništio.

"Putin je rekao kako se Rusija trudila pregovarati, ali da je Zapad uvijek imao skrivene namjere", analizirao je Clarke.

"Za njega, ovo je početak trećeg svjetskog rata", dodao je.

Invazija na Ukrajinu ne ide po planu pa ruski narod mora podnijeti veće žrtve, objasnio je.

"Takve žrtve mogu se jednostavno objasniti ako je rat nešto više od Ukrajine pa je tako to rat za preživljavanje. Sve to smo već čuli, ali ako to stavite u pravilan kontekst, to ne ostavlja nimalo prostora za diskusiju", zaključuje analitičar, piše Sky News.

Vladimir Putin objavio je i da obustavlja sudjelovanje u Novom START-u, koji ograničava strateške nuklearne arsenale dviju strana.

Šef NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da ne napušta sporazum.

"Predsjednik Putin je taj koji je započeo ovaj imperijalni osvajački rat... Kao što je Putin danas jasno dao do znanja, on se priprema za novi rat. Putin ne smije pobijediti... To bi bilo opasno za našu vlastitu sigurnost i cijeli svijet", dodao je Stoltenberg.

