Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s kineskim vođom Xi Jinpingom.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na svojem je profilu na Twitteru objavio da je s kineskim vođom Xi Jinpingom vodio "dug i značajan" telefonski razgovor.

"Vjerujem da će ovaj razgovor, kao i imenovanje ukrajinskog veleposlanika u Kini, biti moćan poticaj za daljnje razvijanje naših bilateralnih odnosa", napisao je Zelenski.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.