Ukrajina je dronovima napala Krim. Ruska crnomorska flota pohvalila se da je u protuzračnoj obrani uspjela "skinuti" dvije letjelice. Ruske trupe sukobile su se s Wagnerovim plaćenicima, izvještaju javljaju o žrtvama s obje strane.

Ruska Crnomorska flota odbila je napad ukrajinskih bespilotnih letjelica na krimsku luku Sevastopolj u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, objavio je na društvenim mrežama guverner grada, kojeg podupire Moskva.

"Prema posljednjim informacijama, jedna bespilotna letjelica je uništena, a druga je sama eksplodirala", napisao je guverner Mihail Razvožajev na Telegramu, dodavši da je "grad sada miran". Nije prijavljena nikakva šteta.

Putnički trajektni prijevoz obustavljen je u tom lučkom gradu na Crnom moru, izvijestila je novinska agencija Interfax pozivajući se na prometne službe Sevastopolja.

Razlog nije naveden, ali je agencija rekla da je promet u prošlosti bio obustavljen zbog napada dronova ili oluja.

Sevastopolj je, zajedno s ostatkom Krima, pripojen Rusiji 2014. godine, ali je međunarodno priznat kao dio Ukrajine.

Iz Ukrajine nije bilo neposredne reakcije, ali Kijev gotovo nikad javno ne preuzima odgovornost za napade unutar Rusije i na teritorij pod ruskom kontrolom u Ukrajini.

