Kineski predsjednik XI Jinping boravi u Moskvi. Kina je ranije objavila prijedlog od 12 točaka za prekid rata u Ukrajini, no istovremeno je ojačala odnose s Moskvom.

Kineski predsjednik XI Jinping boravi u Moskvi, kao čelnik zemlje koja želi biti potencijalni posrednik u postizanju mira u Ukrajini i koju Rusija smatra važnim saveznikom protiv zapada.

Xi je prvi inozemni čelnik koji se rukovao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom otkad je Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao nalog za njegovim uhićenjem zbog deportacije ukrajinske djece tijekom invazije. Moskva je nalog prozvala „jasno neprijateljskim činom“, a Peking je rekao da se time pokazuju dupli standardi.

Danas bi trebao biti održan neformalni ručak na kojemu će se državnici baviti aktualnim temama. Službeni razgovori bit će održani sutra, kako su ranije najavili ruski mediji.

Vladimir Putin u ponedjeljak je pozdravio kineski plan za rješavanje "akutne krize" u Ukrajini. Rekao je to na početku razgovora sa Xi Jinpingom u Kremlju. Ruski predsjednik rekao je kineskom kolegi da je pogledao njegove prijedloge rezolucije i da ih gleda s poštovanjem, javlja Sky News.

Govoreći na neformalnom razgovoru na početku Xijevog državnog posjeta, Putin je također rekao da je Rusija "pomalo zavidna" na brzom razvoju Kine u posljednjim desetljećima."Tijekom posljednjih godina Kina je napravila iskorak u svom razvoju. U cijelom svijetu to izaziva interes i mi smo ljubomorni", rekao je.

Kineski čelnik odgovorio je rekavši da je uvjeren da će Putin uživati javnu podršku u Rusiji uoči predsjedničkih izbora zakazanih za iduću godinu.

"Zahvaljujući vašem snažnom vodstvu, Rusija je postigla značajan napredak u postizanju prosperiteta zemlje posljednjih godina", rekao je."Siguran sam da će vas ruski narod snažno podržati u vašim dobrim nastojanjima."

Xi će u Rusiji ostati tri dana, a o njihovom današnjem susretu oglasio se i Anton Gerashchenko, savjetnik ukrajinskog ministra vanjskih poslova.

