Napadač koji je majku i djecu polio kemikalijom snimljen u dućanu: Ima ozljede, već je osuđen za seksualno zlostavljanje

Muškarac kojeg se sumnjiči za napad lužinom na devet ljudi u Londonu je 2018. godine osuđen za seksualno zlostavljanje, a 2021.ili 2022. je dobio i azil. Radi se o 35-godišnjem Abdulu Shakooru Ezediju, koji je posljednji put viđen u dućanu u srijedu navečer.

Londonska policija objavila je njegovu sliku na kojoj se vidi da na desnoj strani lica ima ozbiljne ozljede. Snimila ga je nadzorna kamera dućana koji se nalazi 8,7 kilometara od mjesta gdje je u srijedu navečer počinio napad.

Abdul Shakoor Ezedi - 2 Foto: Londonska metropolitanska policija

Majka (31) i trogodišnja kći su u napadu zadobile ozljede "koje će im promijeniti život" i još su uvijek u bolnici. Osumnjičenik je s mjesta napada pokušao pobjeći automobilom, ali se zabio u parkirano vozilo te zatim pobjegao pješice. Objavljen je i video napada koji su snimile nadzorne kamere.

