Nadzorne kamere snimile napad na ženu i djecu: "Vrištala je - moje oči, moje oči! Usne su joj bile crne, a koža spaljena"

Nakon napada kemikalijom na jugu Londona ozlijeđeno je devetero ljudi, a najteže su stradali majka i njezina djeca.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka nadzornih kamera u trenutku stravičnog napada.

Snimka prikazuje muškarca koji trči i sjeda na vozačevo mjesto dok se žena i dijete drže za lice. Nakon toga muškarac automobilom kreće prema ženi te je udara i izlazi iz vozila.

Nakon što je gotovo pregazio ženu, ponovo je otrčao do automobila i iz njega izvukao dijete i bacio ga na tlo. U međuvremenu su susjedi izišli na ulicu i pokušali priskočiti upomoć.

#BREAKING: SHOCKING FOOTAGE OF ACID ATTACK UNVEILED – MOTHER & TWO CHILDREN VICTIMISED. COMMUNITY REELS AS VIDEO SPARKS OUTRAGE, CALLS FOR JUSTICE INTENSIFY. #Clapham #London #AcidAttack https://t.co/qZbh34Kw31 pic.twitter.com/UZZChXahEP