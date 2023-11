VIDEO Izraelci objavili snimku iz skrovišta Hamasa, liječnici očajni: "Ovo je groblje. Psi ulaze i jedu mrtve"

Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) admiral Daniel Hagari rekao je da su u dječjoj bolnici Rantisi pronašli Hamasov zapovjedni centar i gomilu oružja, samo dan nakon što su iz bolnice evakuirani posljednji pacijenti.

Hamas je već ranije zanijekao da bolnice koristi kao bazu za svoje operacije.

"U podrumu smo pronašli Hamasov zapovjedni i kontrolni centar, prsluke bombaša samoubojica, granate, jurišne puške AK-47, eksplozivne naprave i drugo oružje. Također smo pronašli znakove koji pokazuju da je Hamas ovdje držao taoce", rekao je Hagari, prenosi Sky News.

IDF je objavio i snimku onoga što su pronašli u podrumu.

Izraelska vojska kaže da rade na prijenosu inkubatora iz bolnice u Izraelu u Gazu, a na društvenim mrežama objavili su i fotografije. To bi trebalo olakšati evakuaciju novorođenih beba iz najveće bolnice Al Shife koja je ostala bez goriva i danima je bez struje i vode.

The IDF is in the process of coordinating the transfer of incubators from a hospital in Israel to Gaza. pic.twitter.com/C8jyv0g3sE

Izrael tvrdi da napada vojne ciljeve samo u južnom i središnjem dijelu Gaze. Najmanje 200.000 ljudi pobjeglo je iz sjeverne Gaze u manje od 10 dana, priopćio je humanitarni ured UN-a.

Ukupno je oko 1,5 milijuna Palestinaca, više od dvije trećine stanovništva Gaze, napustilo svoje domove.

U međuvremenu, izraelski forenzičari su identificirali ostatke mirovne aktivistice Vivian Silver, potvrđujući da je ubijena tijekom napada 7. listopada.

Silver (74), rođena u Kanadi, vodila se kao nestala otkad je Hamas napao pogranično područje Izraela 7. listopada. Jedan od njezinih sinova rekao je da se dopisivao s majkom dok se ona skrivala u ormaru.

"Napisala mi je: 'U kući su, vrijeme je da se prestanemo šaliti i kažemo zbogom'", prisjetio se Yonatan Zeigen.

Tragic news: Vivian Silver, the Canadian-Israeli peace activist previously thought to be taken hostage, has been confirmed dead, murdered by Hamas in Kibbutz Beeri. Our hearts go out to her family and friends. May her memory be a blessing. pic.twitter.com/4f2C3ezrbn