Borbeni avion F-35C, jedan od najmodernijih "nevidljivih" borbenih aviona na svijetu, tijekom rutinske operacije srušio se prošloga mjeseca na nosač aviona, otklizao i pao u more, a sada je isplivala još jedna snimka nesreće.

Borbeni avion F-35C pao je 24. siječnja 2022. u Južno kinesko more za vrijeme vježbe nakon prisilnog slijetanja na nosač zrakoplova USS Carl Vinston tijekom rutinske operacije.



Prilikom prisilnog slijetanja avion vrijedan 100 milijuna dolara je otklizao i pao u more, a pilot se spasio izbacivanjem sjedala, rekli su američki mornarički dužnosnici. U incidentu su ozlijeđeni pilot i šest članova posade američkog nosača zrakoplova.



Ubrzo nakon nesreće na internetu su se pojavile fotografije aviona F-35C u moru i snimka, a njihovu autentičnost je potvrdila američka mornarica.



U nedjelju, 6. veljače 2022. pojavila se na Redditu videosnimka s tzv. PLAT kamere (Pilot's Landing Aid Television) jednog od aviona s nosača koja prikazuje nesreću iz druge točke gledišta, a njoj se vidi trenutak u kojem je F-35C udario o palubu broda, piše Business Insider.



Najnovija snimka, a riječ je o videu snimljenom s ekrana računala, pokazuje kako se F-35C približava nosaču dok se u pozadini čuje glas kontrolora leta koji pilotu govori da odustane od slijetanja. No, avion udara o palubu, otkliže i padne s nosača u more. Neki dijelovi aviona su otpali, a vidi se da se i zapalio.Korisnik koji je video postavio na Reddit kaže da ga nije on snimio, no ne navodi gdje je snimku nabavio. Američka mornarica još nije potvrdila autentičnost videa. Ranije je samo kazala da radi na izvlačenju zrakoplova.Detalji o incidentu od 24. siječnja još uvijek nisu službeno obznanjeni, a nagađa se i što bi Kina mogla napraviti oko američkog aviona čije će izvlačenje vjerojatno pažljivo pratiti.