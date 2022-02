Neprihvatljivo je da žene ne mogu imati kontracepciju ako je to njihov izbor jer si to ne mogu priuštiti. Francuska je taj problem osvijestila na najvišoj razini pa nije čudo da se nalazi na vrhu najnovijeg Atlasa kontracepcije. Hrvatska je u donjem dijelu ljestvice.

S prvim danom ove godine kontracepcija za žene do 25 godina u Francuskoj je postala besplatna, a nakon što mlade žene, koje su pravo na besplatnu kontracepciju imale do 18. godine, nisu više uzimale kontracepciju jer si ju najčešće nisu mogle priuštiti.



Mjera pokriva pilule, spirale, kontracepcijske flastere te druge metode koje sadrže steroidne hormone, a neće se naplaćivati niti medicinski pregledi, testovi ili drugi medicinski postupci povezani s kontracepcijom. Francuski zdravstveni sustav mjera će koštati oko 21 milijun eura godišnje, a moći će je koristiti gotovo tri milijuna žena.

Neprihvatljivo je da žene ne mogu imati kontracepciju ako je to njihov izbor jer si to ne mogu priuštiti, govorio je još prošle godine francuski ministar zdravstva Olivier Veran

Do početka 2022. kontracepcija u Francuskoj je bila besplatna za one u dobi od 15 do 18 godina od 2013. godine, a za mlađe od 15 godina od kolovoza 2020. što je dovelo do pada broja pobačaja.



''Između 18 i 25 godina žene su vrlo ranjive jer gube mnoga prava u odnosu na vrijeme kad su bile maloljetne i ekonomski su vrlo nesigurne'', kazala je glasnogovornica francuske feminističke udruge "En avant tous" Louise Delavier.



Kontracepcija i dalje nije dostupna svima u EU

No ova mjera ne rješava neravnotežu u kontracepcijskom opterećenju između žena i muškaraca, upozorila je Leslie Fonquerne, sociologinja specijalizirana za rodna pitanja, a niz organizacija civilnoga društva upozorava da ključ leži u seksualnom odgoju koji omogućava ljudima da saznaju svoja prava i kako ih i gdje ostvariti, bez obzira je li riječ o pitanjima vezanim za kontracepciju, pobačaj ili nasilje.



No, kontracepcija i dalje nije dostupna svima u Europskoj uniji (EU), a da je izražen i veliki jaz između istoka i zapada Europe, pokazao je peti Europski kontracepcijski atlas, sveobuhvatna interaktivna karta koji ocjenjuje 46 europskih zemalja s obzirom na osiguravanje pristupa kontracepciji.



Zemlje se ocjenuju u tri kategorije: pristup kontracepciji - subvencionira li država njihov trošak; pristup online informacijama- vladini i nevladini izvori; pristup savjetovanju - uvjeti za ostvarivanje prava na kontracepciju.



Od ove godine istraživači su uvrstili i dugodjelujuću reverzibilnu kontracepciju (LARC), odnosno pristup metodama planiranja obitelji kao što je bakrena ili hormonalna spirala. Zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj ne pokriva ovu vrstu kontracepcije što nije slučaj u 19 od 46 analiziranih zemalja. U većini onih koje nude besplatnu kontracepciju - tablete i kondome, dostupna je mladima do 25 godina - u Francuskoj i Irskoj.



Atlas su u Europskom parlamentu predstavili europarlamentarci i europarlamentarke Predrag Fred Matić iz Hrvatske, Sophie in ‘t Veld iz Nizozemske i Irène Tolleret iz Francuske), Neil Datta iz Europskog parlamentarnog foruma za seksualna i reproduktivna prava te stručnjak za seksualno i reproduktivno zdravlje Johannes Bitzer.'



Moderna kontracepcija igra važnu ulogu u postizanju rodne ravnpravnosti

Peto izdanje Atlasa pokazuje jasan geografski trend podjele i neujednačenih pristupa istoka i zapada Europe. Zabrinjavajući su silazni trendovi u zemljama istoka, poput primjerice Poljske i Rusije, dok zapadne zemlje poput Belgije i Francuske i dalje ostaju na vrhu ljestvice uz Ujedinjeno Kraljevstvo.



Države koje imaju najbolji rezultat implementirale su politike poput besplatne kontracepcije do 25. godine. Napredak u dostupnosti kontracepcije bilježe Litva, Italija, Norveška i Danska.

Samo dno ljestvice zauzima Poljska s 33.5 bodova. Nešto bolje od Poljske rangirane su Rusija, BiH te Bjelorusija, a Hrvatska je u donjem dijelu ljestvice s padom od 12 bodova u odnosu na posljednje dvije godine.

Iako je lani šest država uvelo mjere koje olakšavaju pristup kontracepciji, u Europi još uvijek postoji prostor za unaprjeđenje dostupnosti moderne, učinkovite i pristupačne kontracepcije.



''Moderna kontracepcija igra važnu ulogu u postizanju rodne ravnpravnosti. Ključno je osigurati univerzalni pristup kvalitetnim metodama kontracepcije i ukloniti financijske, društvene i kulturne prepreke. Moramo zaštititi temeljno pravo na zdravlje i pravo izbora za sve žene'', poručila je Tolleret.

''Atlas nam nudi jasnu sliku položaja raznih europskih zemalja po ovom pitanju. Zabrinjavajuće su razlike između istoka i zapada kao i sve gora situacija u pojedinim državama što se tiče pristupa modernoj kontracepciji. Ono što osobito brine jest i činjenica da si mnogi ne mogu priuštiti kontracepciju, a što uvelike narušava reproduktivno zdravlje'', istaknuo je Matić, koji kaže da je njegov stav jasan: ''Dostupna kontracepcija jedno je od temeljnih ljudskih prava i pristup mora biti osiguran svima''.

Slučaj Hrvatske, napominje, zahtjeva posebnu pozornost i poziv na akciju s obzirom na ozbiljan pad na ljestvici. Hrvatska je u donjem, crvenom dijelu ljestvice, s 47.3 boda što je u odnosu na 2020. pad od 12 bodova. Prije dvije godine Hrvatska se nalazila na sredini ljestvice s 59.3 boda. Jedan od razloga pada u ukupnom poretku je smanjenje naknade za kontracepciju s prosječne na minimalnu te nedostupnost kontracepcije bez recepta.



Bez besplatne i tako svima dostupne moderne kontracepcije nema govora o seksualnim i reproduktivnim pravima

''Žalosti me vidjeti da je Hrvatska gotovo u svim područjima seksualnog i reproduktivnog zdravlja sve gora, a što je situacija i s kontracepcijom. Što više podataka prikupimo i analiziramo, to je situacija alarmantnija. Moramo biti svjesni važnosti kontracepcije i zdravlja, a u Hrvatskoj je ona mnogima preskupa. Problem je i da nema dostupnih ni stručnih savjeta o planiranju obitelji. Podsjećam da je i UN, kao i Europski parlament kroz Rezoluciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, tražio da kontracepcija bude besplatna i široko dostupna. Govorimo o pravu na zdravlje, nužno je što hitnije reagirati'', poručio je Matić.



''Kategorija u kojoj je Hrvatska ukazuje na izrazito otežan pristup kontracepciji, savjetovanju za planiranje obitelji te pouzdanim informacijama o kontracepciji na internetu. Bez besplatne i tako svima dostupne moderne kontracepcije nema govora o seksualnim i reproduktivnim pravima'', poručuju iz feminističkog kolektiva fAKTIV, koji i ove godine organizira Noćni marš za 8. mart povodom najvažnijeg dana za žensku borbu, a kontinuirano se, između ostalog, bori i za besplatnu kontracepciju, uvođenje seksualne edukacije u škole i omogućavanje pristupa zdravstvenoj skrbi za sve.