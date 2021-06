Seksualno i reproduktivno zdravlje žena na dnevnom redu je Europskog parlamenta. Rezoluciju kojom bi se ono dodatno zaštitilo predstavio je hrvatski eurozastupnik Predrag Fred Matić.

Zbog dijela teksta u kojem se spominje pobačaj i priziv savjesti na noge su se digli svi - i politika i crkva i liječnici.

Legalan i siguran pobačaj u svim članicama Europske unije - jedna je to od stavki koju Predrag Fred Matić traži u svojoj Rezoluciji.

"Odnosno da konačno Europa kaže želimo li živjeti u 21. ili 17. stoljeću", kazao je SDP-ov europarlamentarac.

HDZ-ov Karlo Ressler protivi se Rezoluciji. Tvrdi, njome se duboko zadire u prava država članica.

"Postoji u njemu skandalozan pokušaj da se pravo na priziv savjesti kao jedno temeljno, civilizacijsko dostignuće Europe pokušava izjednačiti s odbijanjem pružanja medicinske pomoći. Za nas je to potpuno neprihvatljivo. To je jedan totalitarni refleks", smatra Ressler.

"Ono što mi tražimo je da pored liječnika koji imaju priziv savjesti postoje i oni koji će izvršiti traženu medicinsku uslugu", objasnio je Predrag Fred Matić.

Raspravljalo se i u Hrvatskom saboru

A prije nego što se o dokumentu uopće počelo raspravljati u Bruxellesu - o njemu se raspravljalo u Hrvatskom saboru, navodi se u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Viktorije Bednjanec.

"Svima onima koji ne znaju o čemu govorim - jedan mali model djeteta kojeg je dozvoljeno ubiti u našoj državi Hrvatskoj", rekao je saborski zastupnik Suverenista Hrvoje Zekanović.

Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Marija Selak Raspudić tu je temu stavila na dnevni red. Druge članice Odbora odbile su to jer, tvrde, izvješće još nije u finalnoj verziji.

"Obrnuto bi bilo nemar i lijenost, što je prisutno u Odboru za europske poslove koji je prvi trebao postaviti ovo pitanje i pitanje krši li se načelo supsidijarnosti...", rekla je Raspudić.

"Odbor za europske poslove se ne bavi dnevnim redom Europskog parlamenta nego Europskog vijeća i Europske Komisije, prema tome nema razloga", rekao je Erik Fabijanić, SDP-ov član Odbora za europske poslove.

Selak mu je odgovorila da joj ne može upadati u riječ, a Fabijanić joj dobacio da ju ispravlja jer "lupeta". "Sada je počelo i s 'lupetate'", zaključila je Raspudić.

Protiv Rezolucije i Crkva

Rezoluciji se protivi i Hrvatska biskupska konferencija. Zdravlje žena se, poručuju, ne može poistovjetiti s nepostojećim pravom na pobačaj jer, kažu, trudnoća nije bolest.

A zbog dijela teksta o prizivu savjesti oglasili su se i iz Hrvatske liječničke komore.

"Ono s čim se ne možemo složiti, a to je da se prigovor savjesti često primjenjuje u situacijama u kojima bi bilo kakva odgoda mogla ugroziti život ili zdravlje pacijenta. Dakle, to se jednostavno ne događa, to je pogrešna premisa, pa i onda kritika instituta priziva savjesti koja slijedi iz toga je neprimjerena", poručila je Lada Zibar iz Etičkog zbora Hrvatske liječničke komore.

Predrag Matić svoju Rezoluciju predstavlja Europskom parlamentu. Razmatraju se 154 amandmana. Glasanje će biti u četvrtak.

