Zbog ruskog granatiranja izvanredno stanje u nuklearki Černobil

Ruski zračni napadi prekinuli su opskrbu električnom energijom nuklearke u Černobilu koja nije u funkciji, objavilo je u srijedu ukrajinsko ministarstvo energetike.

Energetski dužnosnici rekli su da je granatiranje izazvalo masovne nestanke struje u obližnjoj Černihivskoj oblasti, pogodivši 307.000 kupaca u blizini sjeverne granice s Rusijom. Osigurani su generatori za bolnice i slične lokacije.

Ministarstvo nije spomenulo mogućnost povećanog rizika od radijacije.

Radi se na otklanjanju kvarova.

"Zbog ruskog granatiranja energetske infrastrukture u kijevskoj regiji u gradu Slavutiču, nastupila je izvanredna situacija u nuklearnoj elektrani Černobilu", priopćilo je ministarstvo.

"Zbog električnih udara, nova sigurnosna konstrukcija, koja izolira uništeni četvrti reaktor nuklearke i sprječava istjecanje radijacije u okoliš, ostala je bez opskrbe strujom."

Nesreća u Černobilu dogodila se u travnju 1986. Sovjetski inženjeri postavili su oko reaktora sarkofag koji je zamijenjen novom strukturom 2016., a preostala tri reaktora postupno su isključeni.

Ruske snage nakratko su okupirale nuklearku na početku invazije na Ukrajinu 2022. Ruski dron probio je u veljači krov nove sigurnosne konstrukcije.