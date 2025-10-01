Temperature će se približiti nuli, moguće i prve pahulje: Meteorolog otkrio detalje

Zanimljiva je situacija u Europi, a najzanimljivija baš u našem dijelu. Između Italije i Grčke se u srijedu formirala ciklona, dok nad Skandinavijom i Rusijom i dalje imamo jaku anticiklonu. Razlika u tlaku zraka između ta dva sustava prilično je velika i još k tome raste, što znači sve jače sjeverno strujanje. Sjeverni vjetar je hladan i suh, tako da sljedećih dana ne očekujemo značajnu kišu, ali pad temperature – da.

U četvrtak prijepodne u većini će zemlje biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Jedino u Lici i Gorskom kotaru pretežno oblačno, i tamo može pasti malo kiše, a na Velebitu i pokoja pahulja snijega. Jutro će biti vrlo vjetrovito, osobito na obali gdje će puhati jaka i olujna bura, pod Velebitom s orkanskim udarima. Na kopnu umjeren, povremeno i jak sjeveroistočni vjetar. Zbog toga će biti prilično hladno u kombinaciji s temperaturom – u unutrašnjosti od 4 do 7, a na Jadranu od 11 do 14.

I poslijepodne vjetrovito i hladno. U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Sjeveroistočnjak će biti umjeren do jak. Najviša temperatura oko 13, no činit će se hladnije zbog vjetra koji će tek navečer malo oslabjeti.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačnije nego na zapadu. Uglavnom pretežno oblačno, iako će i tamo biti sunčanih razdoblja. Cijeli dan ostaje vjetrovito. Puhat će umjeren, povremeno i jak vjetar sa sjevera, uz maksimalnu temperaturu od 12 do 14 stupnjeva.

U Istri i Primorju uglavnom vedro, ali vrlo vjetrovito i hladno. Puhat će jaka i olujna bura, pod Velebitom i dalje s orkanskim udarima. Temperatura će biti oko 15, ali činit će se znatno hladnije. U Gorskom kotaru i Lici pretežno oblačno, no uz postupno razvedravanje u popodnevnim satima. Tako da je vjerojatnost za slabu kišu sve manja. Tamo će puhati umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti malo ispod 10.

U Dalmaciji sunčano, na sjeveru i većinom vedro, a na jugu uz malo više oblaka, no uglavnom samo umjereno oblačno. I ovdje će bura sutra puhati jako, povremeno i olujno, tako da će biti vrlo hladno, unatoč temperaturi od oko 17 stupnjeva na obali i 14 u unutrašnjosti. Dojam će biti znatno hladniji.

Vrijeme idućih dana

U petak će vjetar na kopnu postupno slabjeti i bit će sunčano uz promjenjivu naoblaku, kao i u subotu. A zatim u nedjelju novo naoblačenje, mjestimice uz kišu. Jutra će biti prilično hladna ovih dana, u subotu će se temperatura približiti nuli, ponegdje je zato moguć i slab mraz. Ali danju zato malo toplije, za vikend oko 15 stupnjeva.

Na obali će u petak još puhati jaka i olujna bura. Zatim će u subotu ona naglo oslabjeti, a u nedjelju će okrenuti na jugo. Bit će pretežno sunčano, osobito u petak. U subotu već malo više oblaka, a onda u nedjelju na sjevernom Jadranu lokalno kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutra će biti svježa i hladna, a dani postupno malo topliji.

Dakle, do petka navečer ostaje vrlo vjetrovito, osobito na obali za koju je Državni hidrometeorološki zavod izdao više upozorenja. Bura će imati udare od 75 do 165 kilometara na sat, kako na kojem području, ali na mnogima će to biti iznad 100 kilometara na sat. Najjače će puhati pod Velebitom gdje je u četvrtak na snazi crveni meteoalarm. Vrlo je vjerojatan prekid pojedinih trajektnih linija. Treba paziti na stare grane i stabla za koje postoji šansa da budu slomljena. Po mogućnosti – ne parkirati vozila ispod takvih. I za kraj, najbolje bi bilo odgoditi sva putovanja ako je moguće do vikenda.