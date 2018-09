Jedan od glasnogovornika Europske komisije Alexander Winterstein pokušao je novinarima zatajiti informaciju o temi o kojoj se neslužbeno već glasno bruji u briselskim hodnicima. I nije se baš dobro proveo, jer su ga provokativnim pitanjima ''pržili'' više od osam minuta.

Već je u ponedjeljak na službenom brifingu novinarima koji izvještavaju o radu Europske komisije glasnogovornik Margaritis Schinas najavio da će na kolegiju u srijedu biti razgovora o dva kršenja procedure te će novinari biti službeno izvješteni o čemu se točno radi i kakve su odluke donesene.

Kako novinari informacije saznaju i iz neslužbenih razgovora sa službenicima i dužnosnicima, tako su otkrili i o čemu se točno radi i koliko su te odluke zapravo važne.

S tim su informacijama i došli na brifing kojeg je u srijedu držao glasnogovornik Alexander Winterstein kako bi glasnogovornika i službeno upitali da pojasni koje su zemlje i kako kršile procedure i koja je odluka Komisije o tome. Međutim, glasnogovornik nije želio reći ništa. A to je potaknulo novinare da budu posebno provokativni.

Ovako je teklo ''prženje'' Wintersteina, nakon što su se novinari osjećali uskraćeno za informaciju:

Pitanje novinara: Što se tiče kršenja prava htio bih znati jesu li povjerenici razgovarali o proceduri kršenja protiv Poljske kada je riječ o Vrhovnom sudu i što je ishod te rasprave?

Odgovor glasnogovornika: Ne mogu reći ništa o tome. Kolegij danas nije donosio odluke.

Pitanje novinara: Da preciziramo, nema odluke kolegija da započnu treću fazu procedure kršenja prava protiv Poljske na sudu u Luksemburgu? Takvu odluku danas kolegij nije donio?

Odgovor glasnogovornika: Kolegij nije donosio odluke na području kršenja.

Pitanje novinara: Ispravite me ako griješim, ali Margaritis je najavio da su se šefovi kabineta složili oko dva važna kršenja procedure. I ptice su na grani pjevale da se jedan od njih odnosi na poljski slučaj koji ide na sud u Luksemburg. Dakle, što se promijenilo?

Odgovor glasnogovornika: Ono što su pjevale i ptice na grani je jedna stvar, ali kolegij donosi dnevni red i o čemu će odlučivati. Kao što sam rekao Vašem kolegi, danas nije bilo odluka o kršenju procedure.

Pitanje novinara: Nije li Komisija stava da je utrka s vremenom vrlo važno za taj slučaj. Ako pogledamo 2010. i način na koji su Orban i mađarska Vlada razmontirali mađarski pravosudni proces, kako bi se riješio presuda Vrhovnog suda kojeg su smatrali politički nepouzdanim. Isti se uzorak, čini se, ponavlja sada u Varšavi. Zato se pitam, zašto ne ubrzate ovu stvar? Osobito u svjetlu debate koju ste vodili dan prije na Vijeću i potpredsjednik Timmermans je rekao da nema dobre vijesti, da su se stvari pogoršale i da nema volje Vlade da se napravi bilo kakav kompromis?

Pitanje novinara: Naša zabrinutost po ovoj stvari vrlo je jasno izražena i kao što ste rekli, prvi potpredsjednik razgovarao je o tome jučer, tako da nemam tome ništa dodati.

Pitanje novinara: Znamo da je bilo rasprave o Poljskoj danas na kolegiju. To je bilo na dnevnom redu. Raspravljalo se o vladavini prava u Poljskoj. Znamo da je povjerenik Timmermans predstavio svoje dokumente u kojima je predstavio kršenja procedure, čak i precizirao instrumente. Je li kolegij te prijedloge odbio?

Odgovor glasnogovornika: Nikada nismo najavili nikakve konkretne slučajeve o kojima će se raspravljati. A kolegij koji je, ponavljam, gospodar svog dnevnog reda, nije donio nikakve odluke po ovom pitanju.

Pitanje novinara: Ima li pisana procedura koja će sutra završiti i sutra ćete objaviti odluku?

Odgovor glasnogovornika: Nikada ne najavljujemo odluke koje će biti ili neće biti donesene.

Pitanje novinara: Je li kolegij raspravljao o dva kršenja procedura kao pitanja hitnosti, kao što je Margaritis najavio u ponedjeljak?

Odgovor glasnogovornika: Kolegij je raspravljao o slučajevima kršenja, ali nije donesena odluka koju bih s vama mogao podijeliti. I to sam upravo rekao.

Pitanje novinara: Među tim odlukama kršenja procedura očekivalo se i da će Komisija zaprijetiti pravnim aktivnostima protiv Velike Britanije zbog carinske prijevare. Jučer su bili brifinzi u Londonu da će to biti sramota za Theresu May ususret sastanku u Salzburgu, uzevši u obzir da se ondje razgovara o carinama. Je li razlog što se danas ne objavljuje odluka to da se premijerku poštedi od crvenjenja?

Odgovor glasnogovornika: Vi se referirate na očekivanja, Oliver na ptice na grani, a ja Vam govorim što se raspravljalo i o čemu se odlučivalo.

Pitanje novinara: Nisu to zapravo očekivanja i ptice na grani. Ovo se temelji na novoj priči najomiljenijeg medija Europske komisije za takve priče, a to je Financal Times.

Odgovor glasnogovornika: Mislim da je ovo više komentar nego pitanje.

Pitanje novinara: Razumijem da Vi govorite ono što vam je rečeno da nam kažete. Ali ovo su vrlo jednostavna pitanja. Je li postojao prijedlog Timmermansa kojeg Komisija nije prihvatila? Je li bio prijedlog koji se tiče carinske prijevare u Britaniji o kojem su odlučili da ga neće forsirati? Vrlo je jednostavno, samo kažete da ili ne. Vi niječete da se raspravljalo o tim temama. Ovo je jednostavna informacija. Što vi glasnogovornici radite tamo? Ako mi ne dođemo ovdje, bolje nam je, jer dobijemo više informacija. Vrlo je jednostavno, zašto samo ne kažete da ili ne. Bila je rasprava o ovome, odlučeno je da se ne ide s ovim prijedlogom. Što se tiče razloga, kažete da ne želite reći razloge. Ali nam barem kažite da ili ne. U suprotnom - što radite tamo?

Odgovor glasnogovornika: Rekao sam vam svima što sam imao za reći. Shvatio sam vaš stav. O ovome smo već razgovarali, ali ne mogu vam više ništa reći.