Novi trag u slučaju nestale Rebecce: Skriva li imanje stravičnu tajnu, ispitat će 72-godišnjakinju

U ponedjeljak ujutro, policija je otišla na imanje u Taucheu, Brandenburg, gdje živi baka Rebeccinog šogora. Istražitelji pretražuju i nadaju se otkriću.

U slučaju berlinske učenice Rebecce Reusch, koja je nestala u veljači 2019., policija i tužitelji sada se nadaju napretku u istrazi. Berlinska policija od ponedjeljka ujutro traga za Rebeccinim posmrtnim ostacima na imanju u Taucheu (Oder-Spree) u Brandenburgu. Akciju su obustavili kasno poslijepodne.

Sedamdesetdvogodišnja baka Rebeccinog šogora Floriana R., živi na imanju te će biti ispitana. Istražitelji do sada nisu uspjeli dokazati zločin protiv muškarca, koji je u pritvoru .

Florian R. je ipak glavni osumnjičenik istražiteljima od nestanka studentice. Postoje naznake da je sada 33-godišnjak možda ubio studenticu u veljači 2019. te njezino tijelo i stvari, barem privremeno, odnio na imanje svojih baka i djeda u Taucheu, rekla je policija i tužitelji.

Općina Tauche nalazi se oko 60 kilometara jugoistočno od Berlina, u blizini jezera Scharmützelsee. Iako okrug Lindenberg ima nešto manje od 900 stanovnika, ima željezničku stanicu. U neposrednoj blizini nalaze se supermarket, ljekarna i sportski teren.

Prema izvješćima, 115 policajaca raspoređeno je na imanju u okrugu Oder-Spree. Operacija, udaljena sat i pol vožnje od Berlina, započela je oko 9 sati ujutro.

"Imamo tehničku jedinicu sa sobom, uključujući mali bager", rekla je glasnogovornica policije. Raspoređeni su i dron, video oprema i stručnjaci iz Saveznog ureda kriminalističke policije (BKA) s georadarom.

Na imanju se nalazi kuća, a izvana je vidljivo nekoliko poštanskih sandučića. Samo imanje je s jedne strane okruženo velikim, visokim drvećem.

Policijski psi za traženje leševa također su na licu mjesta. Prema uredu javnog tužitelja, R.-ova baka pronađena je u kući tijekom operacije. Očekuje se da će pretraga imanja trajati nekoliko dana.

Prema policiji i državnom odvjetništvu, istrage će se nastaviti na imanju i u okolnom području u nadolazećim danima kako bi se pronašli predmeti, tragovi zločina i drugi dokazi.

Rebecca, tada 15-godišnjakinja, nestala je ujutro 18. veljače 2019. u naselju Britz u berlinskoj četvrti Neukölln. Prema njezinoj obitelji i policiji, djevojčica je prethodnu noć provela u kući svoje sestre i šogora. Do danas nije pronađena, živa ili mrtva, piše Tagesspiegel.

Od Rebeccinog nestanka, policija je već pretražila razna šumska područja uz autocestu A12 prema Poljskoj - ali ne i sporno imanje. Dugo vremena nije bilo dovoljno osnova za sumnju, što je potrebno za sudski nalog za pretres.

Policija je 2023. godine objavila da je obradila više od 3000 dojava u slučaju Rebecce Reusch. Rebeccini roditelji su dosljedno negirali sumnju protiv svog zeta i ostali su dosljedni u tome.