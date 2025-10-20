Djevojka nestala prije šest godina, a sada je policija upala na farmu njezina šogora: Na terenu psi i bageri

Više od godinu i pol dana prošlo je otkad je policija posljednji put javno objavila informacije o slučaju nestale berlinske tinejdžerice Rebecce Reush. No, u ponedjeljak je pokrenuta opsežna policijska operacija u Brandenburgu. Pretražena je nekretnina u okrugu Lindenberg u općini Tauche.

Policija zasad ne otkriva detalje, ali berlinsko javno tužiteljstvo potvrdilo je da je operacija provedena i da je povezana sa slučajem Rebecce, koja je nestala bez traga u dobi od 15 godina.

Grad u kojem je smještena nekretnina u koju je policija upala nalazi se oko 60 kilometara jugoistočno od Berlina. Raspoređeni su psi za traženje leševa i bager, piše Bild. Istražitelji su intervjuirali susjede, tvrde njemački mediji.

Prema izvješću, zemljište je u vlasništvu bake Rebeccina šogora, koji je već bio meta istražitelja.

Rebecca Reusch Foto: x

Suprug Rebeccine sestre već je bio osumnjičen da ima veze s Rebeccinim nestankom. Imao je 27 godina kada je prijavljen njezin nestanak. Rebecca je provela noć u kući svoje starije sestre u noći 18. veljače 2019. Kada je ona tog jutra otišla na posao, u kući su bili samo 15-godišnjakinja i njezin šogor.

Rebeccina majka pokušala ju je nazvati, a kada ju nije mogla dobiti, nazvala je zeta. On je isprva prekinuo poziv, a tek kasnije nazvao. Objasnio je da je djevojka već otišla. Rebecca nikad nije stigla u školu te do danas nije pronađena.

Sumnju su pobudile i pretrage na internetu koje je u danima njezina nestanka radio sestrin suprug. Pretraživao je internet tražeći seksualno vezivanje i davljenje, ali je policiji rekao da je u to vrijeme spavao.

Osumnjičenik je dva puta uhićen, a oba puta pušten je zbog nedostatka čvrstih dokaza. Njegova obitelj vjeruje u njegovu nevinost.