Potpuni kolaps tržišta žitarica: Izgubili smo stočni fond i kapacitete, poljoprivreda suočena s ogromnim gubicima

Nema brzog rješenja (niti čarobnog štapića) koji može riješiti problem niskih otkupnih cijena ječma i pšenice. To je zaključak sastanka u Osijeku koji je okupio predstavnike: proizvođača, prerađivačke industrije, izvoznika, struke i Ministarstva poljoprivrede.

Država nema novca kojim bi ratarima mogla podmiriti gubitke, niti se smije miješati u tržište. Nedostaju nam prerađivački kapaciteti, a izgubili smo i stočni fond, koji je potrošač žitarica. Rješenje se vidi u udruživanju i gradnji skladišta, što bi proizvođače učinilo konkurentnijima.

"Dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura", rekao je poljoprivrednik Antun Vrakić.

"Bolje užasan kraj, nego užas bez kraja i moramo jednostavno nastaviti raditi na pomoći poljoprivredniku, rataru", kazao je predsjednik HPK Željko Mihelić.

"Svaku emociju potpuno razumijem, svaki povišeni ton potpuno razumijem, no nikakva galama neće nam preko noći donijeti konkretne rezultate nego upravo ovakvi sastanci kao što je bio danas da stavimo na stol, da nam ljudi kažu gdje trebamo ići, tamo ćemo ići", izjavio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.