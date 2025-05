Nad Vatikanom se nadvio crni dim: Evo kako nastaje i što znači

Crni dim iz dimnjaka Sikstinske kapele znak je da kardinali još nisu izabrali novog papu. Iako se s godinama mijenjao način na koji je nastajao dim, ovaj jednostavan signal stoljećima označava nastavak tajnog glasanja.

Kardinali koji sudjeluju u izboru novog pape glasaju tako da ime svog kandidata upisuju na poseban listić. Listići se potom prebrojavaju, a glasanje se nastavlja sve dok netko od njih ne dobije dvotrećinsku većinu.

Glasački listići spaljuju se u posebnoj peći

Nakon svakog kruga, listići se spaljuju u posebnoj peći. Boja dima koji izlazi iz dimnjaka obavještava svijet o ishodu glasanja, s obzirom na to da kardinali za vrijeme konklave ne smiju komunicirati s vanjskim svijetom. Dim je, stoga, jedini službeni znak o onome što se događa iza zatvorenih vrata.

Pripreme za konklavu u Sikstinskoj kapeli Foto: Profimedia

No, iako cijeli svijet zna razliku između crnog i bijelog dima, rijetko tko je upoznat sa složenim procesom koji se krije iza njega. Pažljivo konstruirani dimnjak, posebno izrađena peć i precizni kemijski recepti danas su ključ ovog jednostavnog signala, piše BBC.

Tradicija spaljivanja papirnatih glasačkih listića kardinala datira iz 15. stoljeća i postala je dio obreda konklave kako bi se osigurala transparentnost i spriječile prijevare. S vremenom je Vatikan počeo koristiti dim kao način komuniciranja s vanjskim svijetom. Za razliku od crnog, bijeli dim označava da je papa izabran.

Konklava Foto: Afp

"Ako nešto pođe po krivu - to je međunarodni incident"

Unutar Sikstinske kapele za vrijeme konklave privremeno se postavljaju dvije peći, jedna za spaljivanje glasačkih listića, a druga za proizvodnju dimnih signala. Obje peći spojene su na mali odvod, cijev unutar dimnjaka koja omogućava izlazak dima, koji vodi kroz krov kapele prema van.

Postavljanje dimnjaka složen je postupak. Cijev koja odvodi dim proteže se od peći do vanjskog dijela, a izlazi kroz krov, iznad Trga svetog Petra. Svaki spoj se brtvi kako ne bi došlo do curenja, a svaki dio sustava se testira. Stručnjaci provode probe s dimom nekoliko dana prije početka konklave kako bi osigurali da dimnjak funkcionira. U pripravnosti su i vatikanski vatrogasci.

Pripreme za konklavu Foto: Profimedia

"Riječ je o preciznom procesu jer ako nešto pođe po zlu, to nije samo tehnički kvar – to postaje međunarodni incident", rekao je za BBC Kevin Farlam, inženjer konstrukcija koji je radio na povijesnim građevinama. "Nije to kao kad stavljaš cijev na peć za pizzu. Svaki dio sustava mora biti postavljen bez oštećenja."

Nekoć se spaljivala vlažna slama

Sve se postavlja nekoliko dana prije dolaska kardinala i rastavlja nakon izbora pape. Kako bi signal bio jasno vidljiv, vatikanski tehničari koriste kombinaciju kemijskih spojeva.

"Za crni dim spaljuje se mješavina kalijevog perklorata, antracena i sumpora što proizvodi gust, taman dim", rekao je profesor Mark Lorch, voditelj Odjela za kemiju i biokemiju na Sveučilištu Hull.

"Nekoć se za tamni dim spaljivala vlažna slama, ali to je znalo izazvati zabunu jer se dim ponekad činio sivkastim", dodao je.

Pripreme za izbor pape Foto: Profimedia

Dodavanje zvonjave uvedeno je tijekom izbora pape Benedikta XVI. te služi kao dodatna potvrda i koristi se uz dimni signal.

Inače, tijekom godina su se pojavljivali prijedlozi za modernizaciju sustava: posebna svjetla, digitalne obavijesti te čak javno prikazivanje glasovanja. No, ništa od toga nije uvedeno.

"Riječ je o tradiciji i tajnovitosti, ali također ima i stvarnu teološku težinu", rekla je Candida Moss, profesorica teologije na Sveučilištu u Birminghamu za BBC.

"Uz to, Katolička Crkva i najsuvremenije tehnologije rijetko se koriste u istoj rečenici. Inovacije su gotovo suprotne samom duhu rituala", dodala je.