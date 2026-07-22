Je li ovo komercijalna letjelica ili tajno svemirsko oružje Amerikanaca za napade na satelite?

Prva letjelica Mission Robotic Vehicle (MRV) američke tvrtke Northrop Grumman, koja je u utorak lansirana u Zemljinu orbitu, možda znači puno više od samo predstavljanja komercijalne platforme za servisiranje satelita u orbiti. Njezine sposobnosti već su potaknule pitanja o tome bi li se srodna tehnologija u budućnosti mogla upotrijebiti i za izvođenje ofenzivnih vojnih operacija u svemiru.

To se pitanje pojavilo tijekom tromjesečne konferencije o poslovnim rezultatima tvrtke Northrop Grumman, kada je Scott Mikus, direktor za istraživanja u području zrakoplovstva, obrane i svemira u tvrtki Melius Research, upitao koliki je "potencijal tržišta za ofenzivnu inačicu te letjelice koja bi se mogla upotrebljavati za onesposobljavanje protivničkih satelita", piše portal The War Zone.

Odgovarajući na pitanje, glavna izvršna direktorica tvrtke Northrop Grumman Kathy Warden nije željela nagađati o mogućoj vojnoj primjeni. "Zahvaljujem na pitanju. Prepustit ću Vladi SAD-a da odluči na koji bi način takva sposobnost mogla ispuniti njihove zadaće. Naš je cilj ponuditi klijentima mogućnosti primjene tehnologije, a na njima je da odrede politiku o tome kada i kako će tu tehnologiju upotrebljavati", odgovorila je Warden.

Tehnologija s dvojnom namjenom

Ranije tijekom istog konferencijskog poziva Warden je opisala MRV kao "prvu komercijalnu robotsku letjelicu sposobnu za popravak, premještanje i servisiranje satelita u geostacionarnoj orbiti pomoću dviju robotskih ruku", prenosi navedeni portal. Dodala je da može postavljati module Mission Extension Pod, kojima se radni vijek satelita produljuje za najviše osam godina.

Osim servisiranja satelita, Northrop Grumman navodi da letjelica može pregledavati satelite, premještati ih, uklanjati svemirski otpad i postavljati spomenute module za produljenje radnog vijeka. Sve te zadaće zahtijevaju iznimno precizno manevriranje u neposrednoj blizini drugih letjelica, što se već dugo smatra sposobnošću dvojne namjene, jer bi se robotske ruke mogle upotrijebiti i za oštećivanje, onesposobljavanje ili premještanje protivničkih satelita.

Vojni kontekst

Robotski servisni teret MRV-a razvijen je u okviru programa Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites (RSGS), koji vodi američka Agencija za napredne obrambene istraživačke projekte (DARPA) u suradnji s Američkim pomorskim istraživačkim laboratorijem (U.S. Naval Research Laboratory).

Američke Svemirske snage više su puta upozorile da sateliti opremljeni robotskim rukama, kojima raspolažu potencijalni protivnici, predstavljaju razlog za zabrinutost.

"U osnovi odgovaramo na stanje u području ratovanja u kojem su naši protivnici već rasporedili presretače u svemiru", rekao je još u veljači načelnik svemirskih operacija američkih Svemirskih snaga, američki general Chance Saltzman.

Glasnogovornik američkih Svemirskih snaga poslije je kao primjer naveo kineski satelit SJ-21, opremljen "hvataljkom u obliku robotske ruke". Te izjave pokazuju zašto se tehnologije poput MRV-a sve češće promatraju istodobno kroz komercijalnu i vojnu perspektivu.