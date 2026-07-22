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Je li ovo komercijalna letjelica ili tajno svemirsko oružje Amerikanaca za napade na satelite?

PišeB. V., 22. srpnja 2026. @ 09:15 komentari
Svemirska letjelica MRV
Svemirska letjelica MRV Foto: Northrop Grumman
Lansiranje nove američke servisne letjelice s robotskim rukama u Zemljinu orbitu pokrenulo je rasprave može li se komercijalna tehnologija s robotskim rukama u budućnosti iskoristiti za napade na protivničke satelite.
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