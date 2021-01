Njemačka kancelarka Angela Merkel sastaje se danas s premijerima saveznih pokrajina kako bi dogovorili epidemiološke mjere nakon 31. siječnja. Već je ranije jasno naznačeno kako popuštanja mjera u toj zemlji nema, a stručnjaci i političari jasno daju naznačiti kako bi nove mjere mogle biti još rigoroznije i dovesti do još snažnijeg lockdowna.

Novi soj virusa stvara probleme u Njemačkoj, koja ne uspijeva smanjiti broj zaraženih unatoč strogim mjerama koje su na snazi još od početka studenog. Iako su u gotovo potpunom lockdownu, čini se da kancelarka ima i potporu stanovništva, sudeći prema napisima njemačkih medija. Spominju se mogućnost uvođenja policijskog sata, obavezan rad od kuće, nošenje FFP2 maski i brže cijepljenje, kao i stroža kontrola na granicama.

Cilj mjera bio bi smanjenje incidencije na 50 zaraženih na 100.000 stanovnika u sedam dana jer će, smatra struka, tek tada biti moguće pratiti kontakte zaraženih. Trenutačno je u Njemačkoj incidencija 162 zaražena na 100.000 stanovnika.

Prema pisanju njemačkih medija, Angela Merkel želi ''vrlo brzu akciju'' kako bi se suzbilo širenje koronavirusa u Njemačkoj. To je jasno rekla i na internom sastanku radne skupine svoje stranke CDU, gdje je upozorila na dramatičnu eksploziju broja zaraza sojem koronavirusa koji je mutirao u Velikoj Britaniji. ''Ako ne uspijemo zaustaviti ovaj britanski virus, do Uskrsa ćemo imati deset puta veću incidenciju'', rekla je Merkel i najavila da će tražiti produljenje mjera najmanje za 8 do 10 tjedana.

Sastanak koji će se održati danas trebao je biti održan tek 25. siječnja, ali čini se da kancelarka ne želi više čekati. U Njemačkoj smatraju kako samo ''značajne dodatne mjere'' mogu zaustaviti virus. Čini se da stroge mjere, uvedene u studenom te dodatno pooštrene u prosincu, ne daju zadovoljavajuće rezultate, pa Njemačka bilježi i rekorde u broju preminulih na dan.

S kojim bi se novim ograničenjima mogla suočiti Njemačka?

- granične provjere

- obvezno nošenje medicinskih FFP2 maski na određenim mjestima

- obvezan rad od kuće

Spominje se u medijima i gašenje javnog prijevoza, ali za sada se čini da to ipak nije opcija.

Trenutačnim mjerama zatvorene su trgovine koje nisu od vitalnog značaja, ugostiteljstvo, kultura i sportski objekti te škole. Privatna okupljanja ograničena su na samo jednu osobu iz zasebnog kućanstva, a regionalna okupljanja stupaju na snagu čim sedmodnevna incidencija prijeđe 200 slučajeva na 100.000 ljudi.

Kancelarka u svojim prijedlozima za sada ima podršku i struke i politike.