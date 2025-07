Nestabilno vrijeme se nastavlja, nemojte spremati svoje kišobrane: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio kakvo nas vrijeme očekuje počekom tjedna

Za dio zemlje u nedjelju je stiglo smirivanje, no situacija je takva da čim se jedan atmosferski poremećaj odmakne dalje, na zapadu nastaje novi.

Novi val na rubu visinske doline u ponedjeljak će podržavati izrazito nestabilno vrijeme u našim krajevima, prizemno će se duž Italije i Jadrana premještati ciklona: pri tom mnoge linije nestabilnosti bit će prisutne nad našim područjem pa se tijekom dana, osobito duž Jadrana ponovno mogu očekivati nevremena. Vrijeme će biti sunčanije i toplije od srijede, ali ne i posve stabilno.

Očekuje nas promjenjivo oblačno jutro, već prijepodne može biti pljuskova i grmljavine, poglavito u zapadnim predjelima, a osobito u gorju i na sjevernom Jadranu. Na istoku i krajnjem jugu, samo kratko još mirnije te uz poneko sunčanije razdoblje. Za zapad zemlje, na snazi je, zbog moguće jake kiše i izraženih pljuskova i meteoalarm. Zapuhat će vjetar sa sjevera, na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura i tramontana, a u Dalmaciji dio dana još jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 13 do 18, a na Jadranu od 18 do 23 stupnja.

U središnjem dijelu Hrvatske kiša će biti češća poslijepodne, prema gorskom području moguće i obilnija. Nije isključeno da je tijekom dana tu padne i više od 60 milimetara. Puhat će slab, ponegdje umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura će biti između 22 i 25 stupnjeva. I u istočnim predjelima poslijepodne mjestimice kiša i izraženi grmljavinski pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dok će temperatura biti većinom od 25 do 27 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj će od sredine dana kiša biti obilna i praćena grmljavinom. Ovdje se može očekivati i više od 70 milimetara. To je, za Gospić primjerice koliko obično padne u cijelom srpnju. Obilne kiše će biti i na sjevernom Jadranu, no na moru veći problem u ponedjeljak će može biti izraženo grmljavinsko nevrijeme: tuča, prolazno olujan vjetar i mnogo kiše i kratkom vremenu. Prema kraju dana šanse će biti manje, no opasnost se zato seli južnije. Inače, puhat će jaka bura i tramontana, a dnevna temperatura će biti između 23 i 26 stupnjeva. U gorju svježije, od 17 do 22.

I u Dalmaciji sutra pljuskovi, grmljavina, nevere, lokalno oblina kiša, i velika mogućnost urbanih bujičnih poplava za takva nevremena. Jugo će okretati na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura, većinom od 25 do 29 stupnjeva. More je malo svježije nego u subotu, no i dalje je dosta toplo. Dan ipak neće biti na plažu.

Više sunca očekuje nas od srijede, no u utorak još i u kopnenim krajevima će biti oblačno i povremeno kišovito te uz umjeren i pojačan vjetar sa sjevera i malo svježije. Potom više sunca, ali ne i skroz stabilno, pa su lokalni pljuskovi tako mogući i u nastavku tjedna, osobito u četvrtak. Uz sunce, temperatura će biti u postupnom porastu.

Na Jadranu još u utorak prijepodne pljuskovi i grmljavina: potom će se vrijeme smirivati, a naoblaka postupno kidati. Od srijede će prevladavati sunčano, no i na moru i dalje mjestimice može biti kraćih lokalnih pljuskova. U utorak vjetrovito, uz jaku buru i tramontanu, potom će bura puhati uglavnom u jutarnjim satima, a danju sjeverozapadnjak.

Dakle još jedan val izrazito nestabilnog vremena sutra i prekosutra, a potom ponovno sve sunčanije i toplije vrijeme od sredine tjedna.