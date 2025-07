Poplavljeni domovi, ceste i podvožnjaci, odroni, stotine kućanstava bez struje: Pod vodom i hotel

Grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom i vjetrom koje je 26. i 27. srpnja zahvatilo područje Karlovačke, Primorsko-goranske, Zadarske, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske te Zagrebačke županije i grada Zagreba uzrokovalo je brojne poteškoće i materijalnu štetu, objavilo je Ravanteljstvo civilne zaštite.

Karlovačka županija



Grmljavinsko nevrijeme praćeno kišom, jakim vjetrom i tučom zahvatilo je jučer od 17:20 do 18:20, šire područje Karlovačke županije. Županijski centar 112 Karlovac zaprimio je 30-ak dojava koje su se odnosile na pad stabala i granja (D1-Krnjak, ŽC 3185 od Logorišta do Barilovića), dok je u naselju Belajske Poljice tuča oštetila krov jedne kuće. Također, udar groma prouzročio je kvar na TS Vojnić te je 933 korisnika ostalo bez opskrbe električnom energijom. Kvar je otklonjen.



Primorsko-goranska županija



Od 21 do 23 sata, nevrijeme je zahvatilo šire područje Primorsko-goranske županije. Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je 80-ak dojava koje su se odnosile na poplavljivanje nekoliko kuća i izbijanje šahtova (Selce, Klenovica-Senj), srušena stabla, odron kamenja (na A8 iznad Poljane, D25 Karlobag-Gospić kod naselja Vidovac, D8 - Sveti Juraj, kod kampa Kozice prema Sibinju). Zabilježene su i oborinske poplave na A6, najviše u tunelima te se promet neko vrijeme odvijao otežano. Prekidi u opskrbi električnom energijom zabilježeni su na području Cresa.



Zadarska županija



Od 21:30 do 23 sata, nevrijeme je zahvatilo šire područje Zadarske županije. Županijski centar 112 Zadar zaprimio je 30-ak dojava koje su se odnosile na poplavljivanje kuća (dio Zadra - Bili Brig i Višnjik te Turanj), odrone na cesti (Seline - Rovanjska i Jasenice) te srušena stabla na prometnice i automobile (Turanj i Pakoštane). Osim toga zabilježeno je i nekoliko slučaja oštećenih telekomunikacijskih stupova.



Sisačko-moslavačka županija



Noćas od 00:10 do 01:11, nevrijeme je zahvatilo šire područje Sisačko-moslavačke županije. Županijski centar 112 Sisak zaprimio je 10-ak dojava koje su se odnosile na poplavljivanje prometnica i jedne podrumske prostorije u središtu Gline, intervencije ispumpavanja podrumskih prostorija (u Sisku i Petrinji) te prekid opskrbe električnom energijom korisnika na području Gline i Gvozda. Opskrba električnom energijom je vrlo brzo uspostavljena za većinu korisnika dok je i dalje bez opskrbe manji dio korisnika na širem području Gvozda.



Grad Zagreb i Zagrebačka županija



Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je sinoć, 27. srpnja, od 01:28 do 02:30, šire područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je 15-ak dojava koje su se odnosile na poplavljivanje i prodor oborinskih voda u više objekata u Horvatovoj ulici (Sv. Klara), poplavljivanje podvožnjaka u Škorpikovoj ulici te poplavljivanje nekoliko objekata u Maksimirskoj i Šulekovoj ulici (Zagreb), kao i poplavljivanje i prodor vode u jedan objekt u Kolodvorskoj ulici u Dugom Selu i prizemne prostorije hotela u Etanskoj ulici (Ivanić Grad).

Zbog nevremena došlo je do poremećaja u radu TS 35/10 kV Križ te je bez opskrbe 359 korisnika na području dijela naselja Križ te u naseljima Gornji i Donji Prnjarovec. Naknadno je došlo do poremećaja u radu i na TS 35/10 kV Šumećani te je bez opskrbe 811 korisnika u dijelu naselja Šumećani te u naseljima Bunjani, Deanovec i Širinec. Otklanjanje kvarova je u tijeku.



Bjelovarsko-bilogorska županija



Kratkotrajno nevrijeme zahvatilo je sinoć od 02:10 do 02:30, šire područje Bjelovarsko-bilogorske županije. Županijski centar 112 Bjelovar zaprimio je nekoliko dojava koje su se odnosile na ispumpavanje oborinskih voda, ispumpavanje prostorija donjeg dijela kuće u naselju Trojstveni Markovac i pad stabla na prometnicu u naselju Novi Skucani.



Progostičari DHMZ-a izdali su za danas, 27. srpnja narančasto upozorenje za mogućnost grmljavinskog nevremena i kiše. Redovito pratite vremenske prognoze i upozorenja DHMZ-a kako biste na vrijeme reagirali i zaštitili sebe i svoju imovinu.