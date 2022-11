Mađarski premijer Viktor Orban u nedjelju se na prijateljskoj utakmici Mađarske i Grčke reprezentacije u Budimpešti pojavio sa šalom na kojem se nalazila karta Velike Mađarske. Ovo mu nije prvi gaf povezan sa žalom za Velikom Mađarskom. Orban kontinuirano u svojim izjavama izražava pretenzije prema tuđem teritoriju. Pobrojali smo neke izjave i gafove.

Premijer Viktor Orban je na Instagramu objavio kako za mađarsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu navija noseći zastavu "Velike Mađarske". Orbanu ovo nije prvi gaf s pretenzijama na tuđi teritorij. Dugi niz godina izaziva reakcije zbog svojih govora i postupaka u kojima žali za Velikom Mađarskom.

Nedavno je izjavio da njegova zemlja ne bi imala problema s embargom na uvoz ruske nafte da "joj nisu oduzeli more".

Ovime je aludirao na hrvatsko more i obalu koja je nekad bila sastavni dio Austro-Ugarske.

U svibnju 2020. godine Orban je na svojem Facebooku objavio čestitku maturantima i fotografiju na kojoj je globus koji prikazuje Veliku Mađarsku koja uključuje i dio teritorija Hrvatske.

2019. godine Orban je objavio fotografiju sastanka stranke Fidesz. Sastanak se odvijao u prostoru u kojem je golema karta Velike Mađarske. Sam Orban objavio je fotografiju na Facebooku, uz opis: "Adventski sastanak predsjedništva stranke."

U lipnju 2019. godine, mađarski Međunarodni ured za informiranje na svojoj je web stranici About Hungary, na kojoj na engleskom i njemačkom objavljuje pozitivne članke vezane uz vladu te kritike EU institucija, i na pripadajućim profilima na društvenim mrežama objavio "povijesnu" kartu Mađarske na kojoj Mađarsku komada pet ruku i "otima" joj teritorij i mađarsko stanovništvo.

Osim slovenskog teritorija, na grafici se vidi i dio hrvatskog teritorija, Međimurje i južna Baranja, te Kvarner. Tada je reagiralo naše Ministarstvo za vanjske poslove.

U studenom 2019. godine, Orban je iz Osijeka poručio kako su prije 100 godina Slavonija u Hrvatskoj i Baranja u Mađarskoj bili "najbogatiji krajevi naše države. Moramo se opet povezati", poručio je tada.

"Naprosto ne vjerujem da to, ako smo nešto već uspjeli postići tijekom povijesti, ne bismo mogli ponoviti. Vjerujem da će se još jednom dogoditi da će ljudi zavidjeti mađarskoj županiji Baranji i Slavoniji u Hrvatskoj", rekao je tada Orban u svom bizarnom govoru.

