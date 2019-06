Mađarski Međunarodni ured za informiranje na svojoj je web stranici About Hungary, na kojoj na engleskom i njemačkom objavljuje pozitivne članke vezane uz vladu te kritike EU institucija, i na pripadajućim profilima na društvenim mrežama objavio “povijesnu” kartu Mađarske na kojoj Mađarsku komada pet ruku i "otima" joj teritorij i mađarsko stanovništvo.

Osim slovenskog teritorija, na grafici se vidi i dio hrvatskog teritorija, Međimurje i južna Baranja, te Kvarner

2/3 of the country was taken away https://t.co/ZYKJH78pcm pic.twitter.com/HGngXuvChw