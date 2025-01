Otkrivena stvarna priča žene koja je pronađena nakon 52 godine: "Svi smo se dobro nasmijali"

Odbjeglu tinejdžericu policija je tražila više od 50 godina. Očajna obitelj tražila ju je od 1972. godine, a sada je prvi puta otkrivena njezina nesvakidašnja priča i gdje je cijelo ovo vrijeme bila.

Bizaran slučaj Sheile Fox, 16-godišnjakinje iz Coventryja koja je nestala u ožujku 1972., ostavljajući svoju obitelj očajnički zabrinutom - prošlog je tjedna postao viralan.

Objavljeno je kako je Sheile Fox napokon pronađena, a policijski glasnogovornik je rekao: "Oduševljeni smo što možemo objaviti zaključak jedne od naših najdugotrajnijih istraga nestalih osoba".

Priopćenje policije West Midlandsa nije otkrilo nikakve dodatne pojedinosti o tome što se dogodilo Sheili osim objašnjenja da su sada stupili u kontakt s njom.

Sada je Daily Mail otkrio nevjerojatnu pozadinu priče o tinejdžerici koja je pobjegla samo nekoliko dana nakon svog 16. rođendana. Otkrivaju i detalje nestanka, kao i što se sve događalo.

Ispostavilo se da je Sheila živjela samo 128 kilometara od obiteljske kuće iz koje je pobjegla, te da se u međuvremenu udala i osnovala svoju obitelj.

Rođena je 1956. godine u obitelji radničke klase koja je bila povezana. Krštena je s imenom Sheelagh u čast irskog nasljeđa svojih roditelja Anne i Chrisa.

Obitelj se preselila u Midlands nakon završetka Drugog svjetskog rata, jer je Chris ondje dobio posao zidara.

Najstarija je od četvero djece uz braću Johna, Chrisa Jr. i sestru Brigid.

Poznanici opisuju da je imala uobičajeno djetinjstvo, iako je u jednom trenutku promijenila ime u Sheila, vjerojatno kako bi se prilagodila engleskim kolegama iz razreda.

Namjeravala je napustiti školu sa 16 godina, što se trebalo dogoditi u srpnju 1972. godine, ali je nestala tog ožujka.

Točne okolnosti njenog bijega od kuće ostaju nejasne, iako članovi šire obitelji kažu da se upustila u vezu sa starijim muškarcem, što joj roditelji nisu odobravali.

Njezin bratić Kevin Fox, rekao je kako je obitelj vjerovala da je pobjegla s čovjekom koji je radio u osiguravajućem društvu, nazivajući ga čovjek iz Prua, skraćenicom od Prudential, koji je bio popularni reklamni slogan osiguravajućeg društva u vrijeme njenog nestanka.

Roditelji su odmah prijavili nestanak policiji i dali im crno-bijelu fotografiju Sheile. Otprilike 16 mjeseci nakon bijega, Sheila je u 1973. godini rodila sina Roberta. Na njegovom rodnom listu otac je naveden kao John Foster, konobar iz sjevernog Londona.

Sheila je također promijenila prezime u Foster, što je sugeriralo da su se vjenčali. Deset godina kasnije, pokušala je kontaktirati ostatak obitelji, ali nije znala da su se svi preselili u Kanadu. Točni detalji nisu poznati, ali vijest da je Sheila živa navodno je stigla do ostatka obitelji, iako oni o tome nisu kontaktirali policiju koja je nastavila potragu.

"Svi smo tada mislili da su njezini roditelji obavijestili policiju da je pronađena, ali tko zna? Možda jesu pa se poruka izgubila", rekao je njen bratić Kevin za Daily Mail.

U međuvremenu, Sheila i John su se razišli i 1983. godine udala se za sedam godina starijeg razvedenog oca dvoje djece, Jacka Thropea. Uzela je njegovo prezime, baš kao i njen sin Robert. Vjeruje se da su živjeli u sjeverozapadnom Londonu.

Tijekom 2015. godine kupili su stan u Watfordu gdje i danas žive. Britanski tabloid kontaktirao je Sheilu, koja nije htjela komentirati svoju neobičnu životnu priču.

"Sve se to dogodilo davno, nastavila sam sa životom, to je prošlost. Bio je to nesporazum i ne želim više ništa reći", rekla je.

Na svom Facebooku nedavno je objavila dva citata koji se možda odnose na cijelu situaciju. Prvi je: "Učinili ste najbolje što ste mogli s onim što ste u to vrijeme znali. Ne dopuštajte da vas nova mudrost navede na osudu zbog starih borbi. Oprostite sebi i krenite naprijed".

Drugi koji je objavila prije tjedan dana glasi: "Život nam ne dopušta da se vratimo unatrag i popravimo loše odluke iz prošlosti, ali nam dopušta da svaki dan živimo bolje od prethodnog".

Sheilina majka Anne preminula je 1996. godine, a njezin otac Chris preminuo je 2019. godine. Godinu prije oca, preminuo je i njen brat Chris Jr. Sheila se tada oprostila od njega na društvenim mrežama, što daje naznake da nisu bili otuđeni.

"Kad su se pojavile vijesti da policija izdaje novi apel nakon 52 godine, svi smo se dobro nasmijali. Nisam siguran tko im je dao pravo, ali bio sam malo iznenađen kad sam vidio da se ponosno tapšaju po leđima zbog istrage", rekao je njen bratić Kevin.

