Objavljeni zatvorski zapisi Nicolasa Sarkozyja, detaljno opisao 20 dana u ćeliji s TV-om, tušem i kuhinjom: "Bio je to pakao, a tek madrac..."

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, koji je u studenom izašao iz zatvora nakon 20 dana provedenih iza rešetaka, objavio je svoje zatvorske memoare. Svakom danu provedenom u ćeliji posvetio je desetak stranica knjige naslovljene "Dnevnik zatvorenika" koja je u srijedu stigla u knjižare.

Sarkozy, koji je odslužio tek dio svoje petogodišnje kazne zbog zavjere i ilegalnog financiranja predsjedničke kampanje 2007. libijskim novcem, u knjizi piše da je zatvor za njega bio - pakao.

U knjizi je detaljno opisao svoju ćeliju: prozori prekriveni plastičnim pločama - bez pogleda na nebo, bez mogućnosti da zna kakvo je vrijeme. Noću su ga, svjedoči u memoarima, pratila dobacivanja drugih zatvorenika, a jednoga ga je jutra probudio požar koji je podmetnuo susjedni zatvorenik. Nije propustio požaliti se i na ležaj.

"Madrac je bio tvrđi nego išta što sam doživio, čak i u vojsci. Stolić bi bio udobniji", piše Sarkozy.

Zatvorenik s privilegijama

Ipak, kao zatvorenik u tzv. VIP krilu, izoliranom odjelu s 18 ćelija, imao je privilegije: privatni TV, tuš, hladnjak i ploču za kuhanje.

Osim života u zatvoru La Santé, Sarkozy u "Dnevniku zatvorenika" opisuje i događaje koji su prethodili ulasku u zatvor 21. listopada. Među njima i audijenciju kod Emmanuela Macrona, koji mu je navodno predložio premještaj u poseban objekt za obitelji zatvorenika - što je Sarkozy odbio.

U zatvoru ga je posjetio i ministar pravosuđa Gérald Darmanin, što je izazvalo bijes dijela javnosti. Podrška je stizala i iz svijeta: od čelnika država, diplomata i, kako tvrdi, američkog veleposlanika u Parizu Charlesa Kushnera, oca Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa.

Obitelj je viđao gotovo svaki drugi dan, što je daleko od stvarnosti većine zatvorenika iz izolacijskog odjela koji, piše Sarkozy, "nikoga ne vide i ni s kim ne razgovaraju".

U knjizi nema ni traga Sarkozyju koji je nekada srčano zagovarao stroži pravosudni sustav i poručivao da "visokorangirani kriminalci zaslužuju još strože kazne".

Sada se pokušava prikazati čovjekom kojeg javnost voli: opisuje posjete restorana gdje mu ljudi plješću, navijače koji ga bodre, pa čak i ljude koji su, tvrdi, izlazili na ulice dok je konvojom prevožen u zatvor.

Stiglo mu je, kaže, i više od 1000 pisama: 20 Biblija, 30 primjeraka istog nagrađivanog romana, stotine poruka dnevno, "više nego dok sam bio predsjednik".

Usporedio se s Dreyfusom, čitao o Isusu

Sarkozy i dalje tvrdi da je potpuno nevin, te kritizira novinare čije je istraživanje dovelo do presude. U jednom trenutku svoju situaciju uspoređuje s Alfredom Dreyfusom – žrtvom jednog od najvećih francuskih pravosudnih skandala i simbolom antisemitizma krajem 19. stoljeća.

U ćeliju je ponio biografiju Isusa Krista i dvotomno izdanje Grof Monte Cristo, simboličnu priču o nepravdi i bijegu iz zatvora. Nedjeljne posjete kapelana opisuje kao prekretnicu u svojem "duhovnom buđenju".

Na kraju knjige Sarkozy piše kako je odlazak u zatvor za njega bio trenutak transformacije, iako u 216 stranica gotovo da ne pokazuje empatiju prema drugim zatvorenicima, analizira autor CNN-a.

“Ušao sam kao šef države. Izašao sam istog ranga”, zaključna je rečenica Sarkozyjeve ispovijesti.