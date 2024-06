Šok za Demokrate! Utjecajni medij pozvao Bidena da odustane od Bijele kuće

Uredništvo prestižnog američkog lista New York Timesa pozvalo je u petak predsjednika Joea Bidena da se povuče iz utrke za Bijelu kuću nakon njegove katastrofalne debate protiv Donalda Trumpa.

U uvodnom članku objavljenom u petak navečer pod naslovom "Da bi služio zemlji, predsjednik Biden mora napustiti utrku" za Bijelu kuću, New York Times opisao je Joea Bidena kao "sjenu vođe", nakon što je 81-godišnji predsjednik "pao na vlastitom ispitu".

Neprepoznatljiv, Joe Biden gutao je riječi, nije dovršavao pojedine rečenice i gledao je u prazno tijekom televizijskog dvoboja u četvrtak protiv svog republikanskog prethodnika i protukandidata na izborima u studenom.

"Biden je bio predsjednik vrijedan divljenja. Pod njegovim vodstvom, država je napredovala i počela se suočavati s nizom dugoročnih izazova, a rane koje je otvorio Trump počele su zacjeljivati. Ali najveća usluga koju bi Biden danas mogao pružiti javnosti bila bi objava da se neće kandidirati za reizbor", napisao je New York Times.

Uredništvo New York Timesa čine ugledni urednici i treba odražavati vrijednosti medija.

Članovi Demokratske stranke također su doveli u pitanje Bidenovu sposobnost da preuzme novi mandat, što je izazvalo buru unutar stranke, ali je Joe Biden u petak rekao da može "obaviti posao", dobivši podršku dvojice svojih prethodnika Baracka Obame i Billa Clintona.

Biden: Više nisam mladić

Biden je u petak rekao da namjerava poraziti republikanskog konkurenta Trumpa na predsjedničkim izborima u studenom, ne pokazavši da razmišlja o povlačenju iz utrke.

"Znam da nisam mladić, da naglasim ono očito", rekao je Biden na skupu dan nakon debate s republikanskim rivalom.

"Ne hodam lagano kao nekoć, ne govorim glatko kao nekoć, ne debatiram dobro kao ranije", rekao je dok je gomila skandirala "još četiri godine."

"Ne bih se ponovno kandidirao da svim srcem i dušom ne vjerujem da mogu raditi ovaj posao. Ulozi su previsoki", rekao je Biden.

Hakeem Jeffries, čelni čovjek demokrata u Zastupničkom domu izbjegao je izravno odgovoriti na pitanje ima li i dalje vjere u Bidenovu kandidaturu.

"Podržavam kandidaturu. Podržavam demokratsku većinu u Senatu. Učinit ćemo sve moguće da vratimo Zastupnički dom u studenom. Hvala svima", rekao je novinarima.

Drugi demokrati također nisu izravno odgovarali na pitanje treba li Biden ostati u utrci.

"To je predsjednikova odluka", rekao je demokratski senator Jack Reed lokalnoj TV postaji Rhode Islanda.

Loša noć za Bidena, kažu neodlučni glasači

Ankete s neodlučnim glasačima potvrdile su da je to bila loša noć za Bidena. Njegov nastup opisali su kao slab, neugodan i teško gledljiv.

Trumpova kampanja u petak je objavila video Bidenovih zastajkivanja.

"Sinoć je svijet vidio tko je. Nije sposoban služiti", rekla je glasnogovornica Karoline Leavitt.

Jedan republikanski savjetnik rekao je da će debata biti od pomoći republikancima u saveznim državama koje naginju demokratima, poput Virginije i Minnesote.

Bivši američki predsjednik Barack Obama u petak je priznao da je Joe Biden imao "loš" debatni nastup protiv republikanca Trumpa u četvrtak, no ostao je pri svojoj podršci Bidenu.

"Loše debatne noći se znaju dogoditi. Vjerujte mi, ja to znam", napisao je Obama na X-u.

"No ovi izbori i dalje su izbor između nekog tko se borio za obične ljude cijeli svoj život i nekoga kome je stalo samo do sebe", napisao je Obama te dodao da "prošla noć to nije promijenila".

Oko 48 milijuna TV gledatelja pratilo je američku predsjedničku debatu između demokratskog kandidata Joea Bidena i njegova republikanskog konkurenta Donalda Trumpa, prema preliminarnim podacima Nielsena.

Ta brojka ukazuje da je publika bila za jednu trećinu manja od 73 milijuna ljudi koji su gledali prvo sučeljavanje istih kandidata 2020. godine te da je po gledanosti među tri najniže rangirane prve predsjedničke debate od 1976. godine.

Ta relativno niska brojka u usporedbi s proteklim debatama u nedavnim izbornim ciklusima može pokazivati slab entuzijazam glasača za oba kandidata. Ona, međutim, u potpunosti ne obuhvaća praćenje online koje postaje sve popularnije dok se tradicionalno televizijsko gledateljstvo smanjuje.

Sljedeća debata na rasporedu je 10. rujna, a domaćin će biti ABC News.