Šok u demokratskoj stranci nakon katastrofalne debate: "Treba nominirati nekoga drugog prije nego što bude prekasno"

Američki predsjednik Joe Biden nadao se da će mu debata s protukandidatom Donaldom Trumpom dati novi zamah u kampanji za reizbor. Umjesto toga, njegov nesiguran i nesuvisli nastup u četvrtak navečer izazvao je val panike među članovima njegove stranke i ponovno otvorio raspravu o tome treba li on uopće biti kandidat.

Tijekom 90 minuta, promukli Biden borio se da iznese svoje stavove i suprotstavi se Trumpu, što je dovelo u pitanje sposobnost aktualnog predsjednika da vodi snažnu i konkurentnu kampanju četiri mjeseca prije izbora. Umjesto da otkloni zabrinutost zbog svoje dobi, 81-godišnji Biden ju je pretvorio u glavnu temu večeri.

Demokrati koji su mjesecima branili predsjednika protiv njegovih kritičara – uključujući članove njegove vlastite administracije – su već nekoliko minuta nakon početka debate počeli razmjenjivati poruke. Gotovo u očaju, neki su se okrenuli društvenim mrežama da bi izrazili šok, dok su drugi privatno raspravljali među je li prekasno da se uvjeri predsjednika da se povuče u korist mlađeg kandidata, izvijestio je New York Times.

"Biden će uskoro biti suočen s pozivima da se povuče", rekao je iskusni demokratski strateg koji je javno čvrsto podržavao Bidena pa dodao: "Joe je imao dubok rezervoar naklonosti među demokratima. To je presušilo."

"Stranke postoje da bi pobjeđivale. Čovjek na pozornici s Trumpom ne može pobijediti. Strah od Trumpa ugušio je kritiku Bidena. Sada će taj isti strah potaknuti pozive da se povuče", ustrdio je.

"Katastrofa" za Bidena

Grupa demokratskih zastupnika u Zastupničkom domu zajedno je gledala debatu, a jedan od njih, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, priznao je da je to bila "katastrofa" za Bidena te priznao da su raspravljali o potrebi za novim predsjedničkim kandidatom.

Mark Buell, istaknuti donator za Bidena i Demokratsku stranku, rekao je nakon debate da predsjednik mora ozbiljno razmotriti je li on najbolja osoba za kandidaturu: "Imamo li vremena staviti nekog drugog?"

Dodao je da još uvijek ne poziva Bidena da se povuče, ali da "demokratsko vodstvo ima odgovornost otići u Bijelu kuću i jasno pokazati što Amerika misli, jer je demokracija u pitanju i svi smo nervozni".

Bidenovi savjetnici dugo su odbacivali bilo kakve spekulacije o njegovom odustajanju, odbacujući ih kao neopravdanu nervozu čak i dok je zaostajao za Trumpom u ključnim državama potrebnim za pobjedu ove jeseni. Bidenovi pomoćnici i saveznici više su puta osporavali ankete i isticali da su predviđanja demokratskih poraza na nedavnim izborima bila pretjerana. Jedan od razloga za ranu debatu bio je da javnosti daju do znanja da su Trump i Biden jedini mogući izbori te da nitko drugi neće biti nominiran.

"Činjenica je da bi Joe Biden, da se kanio povući, to davno učinio odavno", rekla je Symone Sanders, bivša pomoćnica potpredsjednice Kamale Harris.

"To nije moje mišljenje, to su doslovno činjenice. Dakle, ne, neće se povući sutra ujutro. On je kandidat, i pretpostavljam da će ga brojni demokrati braniti sljedećih nekoliko dana", ustvrdila je.

Tko bi mogao biti novi kandidat?

Guverner Gavin Newsom iz Kalifornije, jedan od onih koji se spominju kao moguća zamjena za Bidena osim Kamale Harris, odbacio je razgovore o promjeni kandidata.

"Nikada ne bih okrenuo leđa postignućima predsjednika Bidena. Nikada ne bih okrenuo leđa predsjedniku Bidenu i ne poznajem demokrata u svojoj stranci koji bi to učinio, posebno nakon večeras", rekao je.

Ali to nije zaustavilo spekulacije.

"Demokrati bi trebali nominirati nekoga drugog prije nego što bude prekasno", na platformi X napisao je Andrew Yang, koji se natjecao protiv Bidena za demokratsku nominaciju 2020. godine.

Bivša senatorica Claire McCaskill, demokratkinja iz Missourija, ovu je situaciju nazvala "krizom", rekavši da joj je telefon "eksplodirao" od poziva senatora, operativaca, donatora i drugih demokrata koji se brinu zbog onoga što će se dalje dogoditi.

"Joe Biden imao je jedan zadatak večeras, a nije ga ispunio. Imao je jedan zadatak, a to je uvjeriti Ameriku da je sposoban za posao u svojoj dobi, a večeras nije uspio u tome", zaključila je u razgovoru za MSNBC.