Ultra festival kuca na splitska vrata, kako se za njega sprema grad? "Ta tri dana je doslovno užasno živjeti"

Park mladeži polako se pretvara u središte elektroničke glazbe, deseti Ultra festival. Za trinaest dana Split će okupirati više od 150 tisuća posjetitelja.

S Ultrom ili bez nje, Split je posljednjih godina kod mlađih gostiju razvikan kao party destinacija.

"Čuo sam dosta o noćnom životu. Puno je elektroničke glazbe", rekao je Daniel iz SAD-a.



"Za sad je dobro i uživamo. Sinoć je bilo dobro. Mislim, ako se možeš sjetiti...", "Ne baš, bila je teška noć", kažu Englezi Alec i Wess.

"Mislim da je ovo dobro mjesto. Nismo još iskusili zabavu, ali idemo sad na zabavu na brodu i mislim da će biti dobro", veseli se Piotr iz Poljske.

Amerikanke Sydney, Hailey i Ashley priznale su da su jako uzbuđene.

"Zbog klubova, očekujem da ću podivljati.", rekle su.

A onda se to divljanje često pretvori u dernjavu i uriniranje na javnim mjestima. Uz sav dodatan posao koji sam po sebi dolazi ljeti, splitska Čistoća posebno se sprema za tri goruća dana.

"40-ak naših djelatnika sudjelovat će u čišćenju Parka mladeži i okolnih kvartova. Očekujemo više od 40 tona otpada. Angažirat ćemo sva naša vozila - autočistilice, samopodizače, cisterne, sve ono što imamo....", najavio je Andrija Čaljkušić iz splitske Čistoće.

Na području Splita za 12.,13.i 14. srpnja još uvijek se može bukirati više od 500 apartmana. Cijene im idu od 360 eura za tri noći i dvije osobe.

"Na početku dolaska Ultre svakako da su cijene skakale u nebo. Mislim da to više nije slučaj, barem što se tiče Splita, a i gosti su nešo pametniji pa sada bukiraju smještaj izvan Splita i na taj način sebi nađu nešto jeftinije. Dosta iznajmljivača je podiglo cijene odmah na početku sezone", rekla je Barbara Marković iz Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Nakon deset godina, Splićani su i dalje podijeljenih mišljenja.

"To nema nikakvi aspekt, pogotovo ovdje u centru jer je prebučno, ta tri dana je doslovno užasno živjeti", kaže Nada.

"Nisam se susretala s nikakvim problemima. Doduše, je čuje se malo po noći, ali spuste se rolete pa se lakše spava", savjetuje Denisa.

Za tri festivalske noći sve može proći. Dok se ne pretvori u tri mjeseca.

Kakav turizam Split želi?

Uživo se iz Splita javila Bruna papić koja je otkila kako Split misli stati na kraj nepoželjnom ponašanju turista.

"Split želi stati na kraj razlarenom ponašanju, ali dosta toga bi se trebalo promijeniti.

Za početak odlučiti kakav turizam želi. Dugoročan i održiv ili mlađu populaciju koja obilazi pub crawlove i posljedično za sobom ostavljaju nered kakav ne priliči jezgri pod zaštitom UNESCO-a.

Tijekom dana prilikom snimanja priloga naišli smo na mlade iz svih dijelova svijeta i zaključili jedno - tako se ne bi ponašali u svojim državama.

Posljednjih tjedana i ne nailazimo baš na komunalne redare koji bi za nedolično ponašanje trebali ispisivati kazne. One idu i do 300 eura, a trebalo bi se kažnjavati sve, od uništavanja spomenika na bilo kakav način do ispijanja alkohola na javnim površinama. Osobito u povijesnoj jezgri.

Na početku sezone Grad Split ugovorio je i uslugu s jednom zaštitarskom tvrtkom koja bi trebala pripomoći u noćnim satima s razularenim turistima. Bit će svakako zanimljivo pogledati podatke po završetku ljetne sezone.

