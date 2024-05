Hit na internetu, cijela mu se regija smije: "Tko je to projektirao, pao bi na prvoj godini"

Jedan neobični pješački prijelaz koji se pojavio u beogradskom naselju Zemunske kapije izazvao je mnogo reakcija u Srbiji.

Naime, spomenuti prijelaz, umjesto da građane s jedne strane ulice odvodi do suprotne, on ih vodi do razdjelnog otoka sa zelenilom.

"Tko je to je projektirao, pao bi na prvoj godini fakulteta", izjavio je prometni inženjer Mirko Radovanovac za N1. Video pješačkog prijelaza pogledajte ovdje.

Pročitajte i ovo Svijeće za poginulu djevojčicu Mještani su upozoravali na opasnu prometnicu na kojoj je stradalo dijete: "Žalili smo se, ljutili, ali to su veći interesi"

"Mislim da je ovo apsurd, očigledno je ovdje neko htio da prati ovu pješačku komunikaciju koja ide sredinom ovog parkića i nastavlja se tamo na nogostup. Znači, očigledno nešto nije u redu jer vidite da nisu uklonjeni rubnjaci, da je tamo zelenilo. To nije predviđeno da bude pješačka staza, netko je pogriješio", objasnio je Radovanovac.

Fotografije pješačkog prijelaza već se šire društvenim mrežama, a građani ostavljaju šaljive komentare poput onih da je riječ o svojevrsnom alkotestu, jer ako padnete u zelenilo, znači da ne trebate sjedati za volan, ili da je to ustvari prolaz iz Srbije u Hogwarts (imaginarnu školu vještičarenja i čarobnjaštva iz serije romana o Harryju Potteru).

Pročitajte i ovo Crash test Stručnjaci simulirali prometnu nesreću: Rezultati su šokantni

"Ovo je stvarno za šalu. Mislim da nitko neće ići kroz ono blato, očigledno je ovdje neka greška. Treba postaviti ogradu, a pješački prijelaz staviti tako da se nastavi na onu pješačku komunikaciju“, rekao je Radovanovac.

Nakon što su se slike pješačkog prijelaza počele širiti internetom, netko je posjekao rastinje na otoku, ali Radovanovac ističe da to nije rješenje te da takav prijelaz i dalje nije siguran.