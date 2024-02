Prijelaz smrti na kojem je poginuo 12-godišnji dječak: "Mi smo se gledali preko ceste, on je krenuo, čuo sam kako gume škripe..."

"Zadnja ste nam slamka spasa", tako otprilike zvuči poziv ogorčenih roditelja naselja Stupovača nadomak Kutine. Njihovo selo naime na dva djela razdvaja državna cesta DC 45.

Imaju jedan pješački prijelaz za koji kažu bolje da ga nemaju. Odlazak iz jednog u drugi dio naselja uspoređuju sa zgoditkom na lotu.

Nikome nije jasno kako je moguće da zebra vodi u križanje pa je gospođa Sanela poslala fotografije pješačkog prijelaza. Na nekoliko fotografija može se vidjeti da zebra uistinu vodi ravno na cestu kojom najnormalnije prometuju automobili, a s druge strane ista zebra ne vodi na nogostup već ravno u travu.

"Javljaju se zabrinuti roditelji sela Stupovača, državna cesta D45 naše selo dijeli na dva djela. Osim što je na nepreglednom djelu, vodi i na samo križanje. Ovdje su se dogodile brojne prometne nesreće. Prije dva mjeseca ovdje je život izgubio 12-godišnji Karlo. Institucije kažu da je sve u redu. Dođite i uvjerite se sami koliko auta uistinu stane na pješačkom prijelazu", videopoziv je kojim su se javili građani.

Ugašen mladi život

Ekipa Poziva istražila je kako je ova izvedba u maniri crtića "A je to" uopće uspjela doći na državnu cestu i što se je promijenilo nakon stradavanja 12 godišnjeg Karla.

"Taj dan sam se s Karlom čula u 6:50 i dogovor je bio da se javi kad dođe u školu", rekla je Tihana Sakač, Karlova majka.

"Mi smo se gledali preko ceste, on je krenuo, čuo sam prvo kako gume škripe, on mu je potrudbio", dodao je Karlov bratić.

"Poslije sam ga zvala i više se nije javio", dodala je majka.

Pročitajte i ovo Ustavni sud odlučio Rijetko koja trgovina otvorena, trgovci nisu zadovoljni: Prema Vladi idu s novim prijedlogom, doznajemo detalje

"U sekundi se auto stvorio i samo sam čuo udarac i to je to", prisjetio se bratić.

"Dobili smo poziv od nećaka koji je samo izgovorio 'mama dođi na križanje ja ne znam je li Karlo živ'", kazala je Sanela Kretić, Karlova teta.

"Dok smo trčale k njemu očekivale smo da je polomljen da je krvav... kad smo došle tamo ništa. Zamrznuta slika. Pričale smo mu, držale smo ga za ruku", dodala je.

"Dolazim na križanje i vidim potrgane stvari, njegove tenisice i torbu i deku. Hoću ući u hitnu, hitna zatvorena, pogledam na prozor, oni njega oživljavaju, dođem do njega i pitam 'je li živ, je li živ', on plače...", poručila je majka.

Tog 28. studenog 2023. u 14 sati i 30 minuta život obitelji Sakač srušio se poput kule od karata. Nepregledno križanje, neprilagođena brzina sve to dovelo je do tragedije koja im je zauvijek oduzela sina jedinca.

"Neponovljiv. Moj Karlo je bio neponovljiv. Bio je poseban. Ja sam uvijek govorio da je on za petero djece, i zato smo mi imali samo njega", istaknuli su utučeni roditelji.

Pročitajte i ovo Policija istražuje slučaj U Sesvetama je netko upucao psa: Vlasnica pohitala po pomoć

Stupovača je selo s 400-tinjak mještana nadomak Kutine koje razdvaja državna cesta DC45, koja Viroviticu spaja s autocestom A3, sve češće puni naslovnice crne kronike. Zbog nepreglednog pješačkog prijelaza broj stradalih je u porastu.

"Prelazio sam tu prijelaz, stao sam normalno pogledao lijevo-desno, baš na tom mjestu gdje je Karlo stradao mene je auto udario", rekao je jedan od građana. "Od pola 12 do 12 imam grč u želucu jer nam djeca trebaju prijeći križanje", dodao je drugi.

"To je problem već godinama , nije to samo od jučer. Nitko ne staje, to je katastrofalna brzina", izjavio je treći.

Ekipa Poziva na teren je povela voditelja katedre za tehniku cestovnog prometa. Već na prvu detektira ključni problem.

Pročitajte i ovo Nakon 22 godine Ubojica Anđele Bešlić izlazi na slobodu: Namamio ju u auto i hladnokrvno ubio, mučan slučaj potresao je cijelu zemlju

Na ovom djelu ceste je ograničenje brzine 90 km/h, tek nakon ploče naseljenog mjesta je 50km/h, no još uvijek ne vidimo pješački prijelaz, odnosno najava pješački prijelaz nego prometni znak djeca na cesti što nije naravno dovoljno", objasnio je Rajko Horvat s Fakulteta prometnih znanosti.

"Pješački prijelaz evo vidimo usmjeren je na samo raskrižje. Ne vodi nigdje, ono što je najbitnije na raskrižju se ne može se kretati pješak, jer je raskrižje mjesto namijenjeno za kretanje vozila", nastavio je Horvat.

Slaviša Babić i Domagoj Mikić Foto: Dnevnik Nove TV

"Brzina je kumovala"

"Pješački prijelaz je označen s prometnim znakovima C02 koji označavaju pješački prijelaz i osim što imamo prometne znakove sa strane, mi smo postavili i dodatni prometni znak iznad pješačkog prijelaza koji naglašava da je tu pješački prijelaz. Ono što je, prema našim saznanjima kumovalo ovoj prometnoj nesreći, je neprilagođena brzina", rekao je Slaviša Babić, voditelj odjela za promet Hrvatske ceste.

Na pitanje reportera Domagoja Mikića kako bi osoba u invalidskim kolicima trebala prijeći ovaj prijelaz, Babić je odgovorio: "Osoba u invalidskim kolicima bi prije svega trebala doći po nogostupu do prijelaza. Dakle cesta koja se spaja na DC45 nije u ingerenciji Hrvatskih cesta, ona je ingerenciji jedinica lokalne samouprave, međutim ako pogledate njezine gabarite, ona nema gabarite da bi uopće imala razdjelnu crtu", nastavio je.

"Ovo raskrižje ima određena prostorno prometna ograničenja. Na njemu je ograničenje brzine 50 km/h, da je ovdje kojim slučajem bio i nogostup, ovakva vrsta prometne nesreće ne bi se mogla izbjeći", upozorio je.

"Ono što sam rekao odmah na početku jest da je brzina kumovala, ono što mi možemo učiniti, mi ćemo dodatno naglasiti taj pješački prijelaz", napomenuo je Babić.

Više pogledajte u priloženom videozapisu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.