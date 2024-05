"Gradonačelnik nema snage izaći pred kameru, po Facebooku piše gluposti": Nakon strašne tragedije građani bijesni, a Grad i županija odriču se odgovornosti

Za nesreću u Dugom Selu u kojoj je smrtno stradala djevojčica, kriv je vozač kamiona. Pokazali su to rezultati policijskog očevida. 27-godišnji vozač je uhićen i slijedi mu kaznena prijava.

U međuvremenu, politika prebacuje odgovornost. Grad Dugo Selo na Županiju i obratno. A građane, koji su nebrojeno puta upozoravali koliko je ta cesta opasna nitko nije slušao.

U Dugom Selu dan žalosti. Zastave na pola koplja. Crna zastava na osnovnoj, a ispred glazbene škole koju je djevojčica također pohađala položeni su deseci lampuša, baš kao i na mjestu nesreće. Netko je u spomen na poginulu djevojčicu donio i ovog plišanog medvjedića. Suze mještani ne prikrivaju.

"U šoku sam, ne mogu ni govoriti., jako je to žalosno", rekao je kroz suzeiz Dugog Sela.

Uz veliku tugu prisutan je osjećaj ljutnje i revolta.

"Gradonačelnik nema snage izaći pred kameru, on piše po Facebooku gluposti. Mjesni odbor je pisao dopise da se tu zabrani ulaz kamionima, to se sve negdje u ladicu pospremilo. Tragedija se jednostavno vjerojatno morala dogoditi da bi netko nešto poduzeo", smatra Danijel.



Kamionski promet pojačan je otkako se gradi trgovački centar. Građanima je nejasno kako je izdana dozvola za izgradnju usred naselja bez adekvatnog pristupa gradilištu. Znak zabrane za kamione teže od 5 tona postoji, ali mještani kažu da se ne poštuje.



"Ovo je inače jako prometna ulica, automobili, kamioni, autobusa nažalost nema kao prijevoznog sredstva od kuće do škole, tako da se nadam da će se i to rješavat u dogledno vrijeme. Ovako svaki dan ljudi strepe za djecu hoće li se vratiti iz škole ili neće", rekao je Mateo.



Ljudi se žale što na cesti, po kojoj se vozi brže od ograničenja, nema ležećih policajaca, znakova upozorenja, svjetlosne signalizacije.



"Da oni tu nisu postavili zebru ili semafor. Tu kamioni izlaze, skreću, morate paziti kam bute izašli van", kaže Mirica.



Prozivaju županiju i gradsku upravu.



Iz dugoselske gradske uprave, u srijedu zavjet šutnje. O svemu će se oglasiti, poručuju, kada službeno dobiju rezultate očevida. Iako ih građani u velikoj mjeri smatraju odgovornim za tragediju, oni su još jučer lopticu odgovornosti prebacili u dvorište zagrebačke županije.



Iz zagrebačke županije lopticu su i uzvratili.



"Vozač kamiona kretao se Rugvičkom cestom koja je pod upravljanjem i ingerencijom grada Dugog Sela i skretao je u nerazvrstanu cestu koja je također ingerencijom i upravljanjem Grada Dugog Sela. Ova prometnica prešla je u nadležnost Dugog Sela i to se dogodilo kad je izgrađen nadvožnjak", rekao je Elvir Kolarec, dožupan zagrebačke županije



Glas naroda koji je upozoravao da bi se tragedija mogla dogoditi, županija ni grad dosad nisu čuli. A rezultat svega je gubitak dječjeg života.

Građani ne odustaju od zahtjeva

Građani su i dalje ljutiti i očajni, što se nešto ovakvo moralo dogoditi, da bi ono na što oni upozoravaju godinama došlo na dnevni red.

Vršnjaci djevojčice i građani ostavljali su tijekom cijeloga dana pisma i svijeće.

Nisu stajali skrštenih ruku, organizirali su se odmah na mjestu tragične nesreće potpisivanje peticije. Okupilo se više od stotinu ljudi.

Jednog od organizatora, Brunu Jelića, novinarka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid upitala je koje su ključne točke peticije.

"Nažalost, problema je previše. Prvo i najhitnije je autobus koji je ukinut prošle godine. Osim toga, na širem području Dugog Sela postoji cijeli niz problema cestovne infrastrukture, a koji se ne riješavaju.

Počevši od škole koja nema adekvatnu rasvjetu i prilaz, kronično neodstaju i nogostupi i prijelazi preko ceste.

Nedostaje i veća kontrola policije, posebno oko škole i na pješačkim prijelazima. Policija je bila pristuna samo prva dva dana kada su prvašići krenuli u školu. Potrebno je da se kroz dan kontinuirano pojavljuju i sve drže pod kontrolom", rekao je.

Jelić je komentirao i postoji li zaista organizirani prijevoz do škole, kako tvrde iz Zagrebačke županije.

"Autobusa nema, on ne postoji. Svi to mogu potvrditi, nema ga od prošle godine", dodao je

Drugog gosta, Ivana Ivića, upitala je kako se mještani osjećaju dok Grad i Županija međusobno predbacuju odgovornost za nesreću koja se dogodila.

"Nadam se da će se sada nešto dogoditi jer imamo medijsku pozornost. Okupili smo se jer smo nezadovoljni s prometom u Rugvičkoj ulici i Drugom savskom odvojku koji se također koristi kao pristupna cesta za trgovački centar.

Drugi savski odvojak nema ni pločnika. Doselilo se mnogo mladih obitelji i djeca tu prolaze svakodnevno, potrebna nam je zaštita. Ovdje svakodnevno prolazi mnogo teških kamiona.

Dogodio se nesretan slučaj, tu smo da upozorimo gradonačelnika...", rekao je Ivić.

"Nesreća se nije trebala dogoditi, da se pristupna cesta gradila s druge strane nadvožnjaka, sve bi se izbjeglo i osjećali bismo se sigurnije. Nadam se da će se uskoro uvesti ležeći policajci, potrebna signalizacija i kamere", dodao je.

Mještanku Sandru Geri reporterka Ćevid upitala je je li se što promijenilo u posljednjih 20 godina otkako su prošli put građani tražili promjene.

"Ovo naselje je prije 20 godina imalo jednu trećinu sadašnjih kuća. Osobno sam tada bila u drugom stanju i hodala sam od kuće do kuće da bi se peticija potpisala. Kada sam ju donijela tadašnjem gradonačelniku, on se uplašio potpisa i odobrio naše zahtjeve", prisjetila se Geri.

"Ne znam hoće li sadašnji gradonačelnik drugačije postupiti. Onda se gledalo da je udaljenost tri kilometra, preko pruge je prije išlo osam pružnih prijelaza. Inicijativa se održala do prošle godine kada je djecu prevozio školski autobus

Sada se otvorio nadvožnjak koji je napravljen tik uz među osnovne škole. Promet ovdje nije siguran. Autobus se mora vratiti. Žalosno je da se nesreća morala dogoditi da bi se vratio školski prijevoz", rekla je uzrujana mještanka Dugog Sela.

U Dugom Selu proglašen i Dan žalosti. Cijeli dan se građani opraštaju od svoje malene sugrađanke. Iz policije ponovno upozoravaju i apeliraju da svi sudionici u prometu poštuju prometna pravila i propise.

