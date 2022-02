Matej Periš nestao je u noći s 30. na 31. prosinca u Beogradu. Potraga za njim traje već više od mjesec dana. Njegov otac Nenad Periš govorio je o istrazi u Beogradu, ali i istaknuo da još gaji nadu da će ga pronaći.

Prošlo je više od mjesec dana od nestanka Mateja Periša. Njegov otac još je uvijek u Beogradu i vjeruje da će pronaći sina.

"Na ulici namjerno nosim masku da bih se sakrio, lakše mi je kad sam sa sobom rješavam neke stvari, ali ljudi me ipak prepoznaju i pružaju mi podršku. Ja nisam bitan, u Beogradu sam jer tražim sina. Lakše mi je da skrivam emocije u sebi. Pokušavam biti racionalan. Mi do sada nemamo informaciju koja bi me demotivirala i koja upućuje na to da se ova situacija neće završiti na sretan način. Ali koliko je dobro što za sada nemamo nijednu takvu informaciju, toliko je i teško", rekao je Nenad Periš za srbijansku televiziju K1.

Teško je i ostatku obitelji. "Drži me moja obitelj koja teško sve ovo proživljava, drži me želja da se to riješi. Ja sam spreman na sve. Svjestan sam da je prošlo 30 dana i da ne mogu očekivati iste vijesti nakon prvog dana istrage ili nakon 30 dana. Mediji su udružili ljude i to je u meni pokrenulo veliku količinu energije, u ovo teško vrijeme za mene i moju obitelj. Bilo bi mnogo teže i meni i mojoj obitelji da ne postoji ta pozitivna atmosfera, ta želja da se sve dobro završi", zaključio je.

Zašto je policija tražila Mateja Periša na Velikom ratnom otoku? "Moguće je da ga je voda nosila u tom pravcu..."

Otac Mateja Periša osvrnuo se na razne teorije o nestanku: "Vjerujem samo policiji"