Više od mjesec dana traje potraga za nestalim Matejem Perišem. Tim povodom intervju je da njegov otac koji ne gubi nadu i zahvalan je svima koji mu daju informacije.

Više od mjesec dana traje potraga za nestalim 27-godišnjim Matejem Perišem koji je nestao u Beogradu u u noći na 31. prosinca. Njegov otac ne gubi nadu.

"Dva najbolja prijatelja sam imao. Htio sam i jednog i drugog za kuma, a eto, prvog više nema, on je poginuo u prometnoj nesreći prije nekoliko mjeseci, a evo nema mi sad ni Mateja'', prepričava Nenad Periš razgovor s jednim od Matejevih prijatelja.

Kaže da su mu dani u Beogradu isti.

"Najteže mi je jutro, to buđenje nakon noći koja je prespavana. Onda se čujem sa policijom, ja sam vjernik pa odem u crkvu", dodaje.

Apelira na građane koji mu se javljaju, da informacije proslijede MUP-u u zemlji u kojoj žive. ''Imam svoju misu, svoju molitvu, rekonstrukciju događaja po tisuću puta ispočetka. Razgovor s mojima doma, s djecom posebno. Eto, borba...'', priznaje neutješni otac kroz suze za Blic.rs.

Kaže da je stalno u kontaktu s Matejevim najboljim prijateljem. ''Uvijek vrtimo iste priče jer nam fale određene kocke koje nismo još dobili. Njima je jako teško, u razgovorima tu bude svega. Suza, naravno i ostalih emotivnih izljeva. Svi u jednom posebnom odnosu, nadam se da će se nešto promijeniti. Pokušavam biti pozitivan i razmišljati pozitivno'', kazao je otac nestalog 27-godišnjaka.

Ističe da je posebno zahvalan srbijanskom MUP-u.

"Njima moram zahvaliti na svemu što rade. Ovo govori jedan vrlo tužan otac, koji traži svog sina", rekao je Periš.

Dodaje da nije razgovarao s taksistom jer je policija obavila službeni razgovor. Muči ga što se na kamerama ne razaznaje je li netko s Matejem bio ispred restorana 'Savanova'.

"Udaljenost je takva, noć i sve ostaalo, može li se to na neki drugi način, sofverski obratiti. To su stvari koje mene najviše u ovom trenutku muče. Naravno, i taj telefon koji je je dao signal, poslije dva sata nakon, naglašavam eventualnog, Matejevog ulaska u vodu ili ulaska telefona u vodu. To su stvari na koje nemamo konačan odgovor. Možemo govoriti da je to najvjerojatnije, možemo to povezivati sa Matejem, ali se ne može sa sigurnošću reći da je to tako. Mi još uvek tražimo život čovjeka, čovjeka koji je nestao'', zaključio je za Blic.