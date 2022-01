Hrvatska policija ponovno odlazi u Beograd. Otac nestalog 27-godišnjeg Splićanina Mateja Periša ne zna je li pronađen nekakav novi trag bitan za istragu, no vjeruje da je mladić živ. Poslao mu je i važnu poruku.

Matejev otac Nenad Periš u Beogradu je u stalnom kontaktu s policijom. Kako je rekao, samo želi doznati istinu što se dogodilo njegovu sinu, bez obzira na sve.

"Ne možemo ništa tvrditi sa sigurnošću. Evidentno je da je njegov mobitel bio u rijeci i došao do Velikog ratnog otoka. Nema snimki ulaska ni izlaska iz vode. Tijekom trčanja sam primijetio da je triput pokušao zaustaviti taksi na snimkama. On je definitivno negdje trebao doći, taksi mu je trebao", navodi Periš u razgovoru za Telegraf.rs

"Kako je došao u rijeku, ako je tražio taksi i htio negdje otići? Nisam policajac, otac sam i možda sam i subjektivan. Čvrstih argumenata nemam. Prošlo je 30 dana. U kontaktu sam s policijom, znao sam da će ponovno u potragu na otok. Taj otok mi je davao nadu da bi tu moglo nešto biti", dodao je Periš.

"Hrvatska policija me obavijestila da će doći u posjet MUP-u Srbije. Kad dođu, naći ćemo se na sastanku. Isto je kao i na početku, nemaju objašnjenja za ono što se dogodilo. Vrijeme koje prolazi svima nama donosi dodatnu jezu na sve to skupa. No, mene će samo istina dovesti do Mateja", rekao je Periš.

Vjeruje da je Matej živ

Misli da je Matej živ. "Dopustite mi, bez obzira na najave da je u pitanju rijeka i najgori epilog, ja još uvijek vjerujem u to", rekao je.

Navodi da zadnja videosnimka, gdje je Matej snimljen pored rijeke, njemu ništa ne znači.

"Ja po tome ne bih zaključio da je Matej skočio ili pao u rijeku. Međutim, mobitel ukazuje da bi to na kraju i moglo biti tako. Ono što me dodatno zbunjuje je zaustavljanje taksija i to ne jednom nego triput", dodao je.

"Ja mislim da je Matej živ, ponavljat ću to non-stop. Mislim da je živ i da ćemo ga naći. Nema mogućnosti da me nazove, da ima - zvao bi me", rekao je Periš.

Na pitanje što bi mu poručio u razgovoru za Telegraf, Periš je rekao: "On zna svog tatu. Njemu ne trebam ništa poručiti. On zna što ja mislim i zna da ga neću ništa pitati već da ćemo ići kući".

27-godišnji Splićanin Matej Periš nestao je u Beogradu u noći između 30. i 31. prosinca. Prije nestanka bio je s prijateljima u klubu Gotik.

Mjesec dana potrage nije dalo rezultata i do danas nije otkriveno što se dogodilo s njim.