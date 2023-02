Zračna luka u Sankt Peterburgu privremeno je obustavila letove, objavila je gradska uprava. Razog je nepoznati objekt zbog kojeg su dignuti borbeni zrakoplovi.

Nebo nad Sankt Peterburgom u blizini zračne luke Pulkovo zatvoreno je zbog nepoznatog objekta. Obustavljena su polijetanja i slijetanja i podignuti su borbeni zrakoplovi.

"Zračna luka Pulkovo privremeno ne prima niti šalje zrakoplove", priopćile su gradske vlasti, iako službeni uzrok nije poznat.

U Sankt Peterburgu dignuti su borbeni zrakoplovi iznad grada zbog nepoznatog objekta, javljaju lokalni mediji.

Kako je za RIA Novosti rekao jedan od putnika odgođenog leta Sankt Peterburg - Moskva, koji je trebao poletjeti u 11:05 po moskovskom vremenu, svi ostaju u zrakoplovu. Razlozi incidenta nisu objašnjeni.

Također, u bazu su vraćeni svi zrakoplovi koji su poletjeli iz zračne luke u Kalinjingradu ili su bili iznad Baltičkog mora na putu prema kopnenom dijelu Rusije, prenosi espreso.rs.

🇷🇺✈ The airspace over St. Petersburg is empty



This follows from the data of the aircraft tracking service. Civilian aircraft are not approaching St. Petersburg. The official reasons are still unknown,still no official statement pic.twitter.com/i3FdvEZNZv