VIDEO Ne udovolje li Putinovim bolesnim idejama, ruske vojnike čeka jeziva kazna

O nemilosrdnim kaznama na prvim linijama ukrajinske bojišnice medijima je ispričala supruga jednog od vojnika – za kojeg i ne zna je li još uvijek živ.

Ruskinja je u snimci objavljenoj na društvenim mrežama ispričala kako mobilizirani muškarci koji odbiju izvesti samoubilački pohod prema ukrajinskoj artiljeriji za kaznu do struka goli stoje u iskopanim rovovima na cičoj zimi. Rovove mogu napustiti tek nakon što plate 400 tisuća rubalja, odnosno nešto više od 4000 eura mita svojim nadređenima.

Objavljena je i snimka kažnjenika – muškaraca koji su odbili krenuti u borbu, u koju su upućeni bez vojne opreme i hrane. Petorica vojnika sa snimke u rovu provela su četiri noći. Ako ne popuste zahtjevu za mitom, jednostavno budu likvidirani, zakopani u rovu.

3/Russian soldiers who refuse to engage in an attack without the necessary gear are stripped naked and placed in pits. They have to pay 400k rubles in order to leave. The men in the video had to stay in the pit for four nights. pic.twitter.com/t6jMnkjEOY