Zelenski upozorio na Treći svjetski rat: "Putin već trenira ljude koji će izazvati sukob na Balkanu. Pokušao me ubiti pet puta"

Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, izjavio je u najnovijem intervjuu kako su ga najmanje pet puta pokušali ubiti po naređenju Vladimira Putina.

Ukrajinski predsjednik opisao je kako je Kijev dobivao obavještajne podatke svaki put kada je ruski predsjednik kovao zavjeru da ga pronađu i ubiju. Prijetnju ubojstvima usporedio je s COVID-om.

“Prvi put je bilo zanimljivo, ne znate što bi i sve izgleda zastrašujuće, a poslije je to samo još jedna informacija obavještajne službe da je još jedna grupa iz Rusije došla u Ukrajinu da me pokušaju ubiti“, rekao je Zelenski u razgovoru s novinarima The Suna i Fox Newsa.

Pročitajte i ovo Upaljen crveni meteoalarm VIDEO Strašno nevrijeme poharalo Zadar: Dijelovi grada potopljeni, automobili pod vodom...

Ukrajinski predsjednik također je optužio Kremlj da pomaže Hamasu u napadima na Izrael, a upozorio je i da bi ukrajinsko-ruski sukob mogao prerasti u Treći svjetski rat.

Zelenski je optužio Kremlj za raspirivanje problema na Balkanu gdje već kaže poduzimaju neke korake.

“Mislimo da se sada već pripremaju za nove poteze na Balkanu. Mislimo da čak možda već i treniraju neke ljude. Njihova je ideja započeti novi sukob, ali da u njemu ne sudjeluju“, smatra Zelenski.

Zbog rata između Izraela i Hamasa pozornost svjetske javnosti skrenula je s rata u Ukrajini. Zelenski je pozvao zapadne čelnike da financiraju pomoć i oružje za Ukrajinu.

Pročitajte i ovo obilna kiša Zagrepčane probudila strašna grmljavina: "Bilo je grozno, tutnjalo je, nisam mogla spavati"

"Iz nekog razloga, ljudi to tretiraju kao film i očekuju da neće biti dugih pauza u događajima, da će se slika pred njihovim očima uvijek mijenjati, da će svaki dan biti nekih iznenađenja. Ali za nas, za naše ratnike, ovo nije film. To su naši životi. I neće biti gotovo tako brzo kako bismo željeli, ali nemamo pravo odustati i nećemo,” poručio je ukrajinski predsjednik.