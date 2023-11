Sotonist ubijao studente i jeo njihove organe, Putin ga pomilovao: "Ranjen je u Ukrajini, a sad se slobodno šeće"

Ruski predsjednik Vladimir Putin pomilovao je ubojicu osuđenog na 20 godina zatvora zbog sudjelovanja u ubojstvu četvero tinejdžera u sotonističkom ritualu. Pomilovanje je nagrada za borbu u Ukrajini u ozloglašenoj ruskoj jedinici Oluja Z.

Nikolaj Ogolobjak, koji je priznao da je član sotonističke sekte, osuđen je u srpnju 2010. godine pod optužbom za ubojstvo, pljačku i oskvrnuće mrtvaca. Članovi sekte pržili su i jeli organe svojih žrtava u Oglobjakovu stanu 2008. godine.

Ogolobjak se sada slobodno šeće Rusijom, vratio se u zemlju 2. studenog i sada živi s majkom, potvrdio je njegov otac, piše Newsweek.

"To je istina. Služio je šest mjeseci u Oluji Z. Nakon ranjavanja ostao je invalid. Hoda, ali rana je bila ozbiljna", rekao je Ogolobjakov otac za ruske medije. Dodao je da je malo vjerojatno da će ga ponovno poslati u borbu u Ukrajinu zbog ozljeda.

