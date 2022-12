Nemaju svi automobil, niti vozačku dozvolu, a mnogima bicikl ili hodanje nisu opcija. Postoji zato javni prijevoz, no u dijelovima Zagreba kao da ga i nema, žale se građani. Vozni red je nepoznanica, hvatanje autobusa na vrijeme nemoguća misija, kašnjenje na posao i ostale obaveze svakodnevnica. Iz ZET-a za sve imaju opravdanje.

''Svaki dan kasnim na posao i kad idem s posla trčim kao manijak na autobus s obzirom na to da se ne poštuju vozni redovi iako vani nisu loši vremenski uvjeti, a i nije takva gužva na cesti'', opisao je jedan od čitatelja DNEVNIK.hr-a s kakvom se situacijom redovito susreće koristeći ZET-ove autobuse, a nije jedini.

'Svaki dan se vozim linijom 109 koja bi prema voznom redu trebala ići otprilike svakih 15 minuta, no to uopće nije slučaj s obzirom na to da bus ide, ako ide, svakih 45 minuta. Problem kod mene je od šest do osam i od 16 do 17 sati, ali ni u ostale sate nije bolje u što su se uvjerila i moja djeca'', kaže.

Rečeno mu je, dodaje, da ''iako po voznom redu idu stalno svakih 15 minuta, autobusi čim dođu na Črnomorec idu u garažu (barem popodne), a zamjenski uopće ne idu: ''I tako se događa da na svoj drugi autobus sa Savskog mosta ne stignem, a drugi moram duže čekati ili moj bus dođe na Savski most, a u smjeru Črnomerca kasnim ili moram koristiti okolne puteve koji mi oduzimaju vrijeme''.



''Zašto u voznom redu piše jedno, a autobusi voze drugačije? Deseci ljudi bezveze čekaju autobus na stanici, svugdje se kasni. A kada autobus i dođe, ne stanu svi u njega'', upozorio je na često viđenu sliku.

Iz ZET-a ističu da postoje neke stvari na koje oni ne mogu utjecati, naime, kako su kazali za DNEVNIK.hr: ''Na redovitost gradskog prijevoza u Zagrebu u najvećoj mjeri utječu poremećaji prometu i zagušenja, posebno u vremenima vršnih opterećenja''.

Zagušenje u prometu

''Linija 109 je jedna od takvih linija, koja je zbog svoje trase i duljine izuzetno izložena utjecaju spomenutih čimbenika, a na koje ZET kao prijevoznik ne može u cijelosti utjecati. Zagušenja u prometu na trasi navedene linije učestala su u smjeru Dugava na Prilazu baruna Filipovića, duž Selske ceste, pogotovo na segmentu raskrižja s Ozaljskom i Horvaćanskom, na prilazu i prilikom prelaska Jadranskog mosta, raskrižju Avenije Dubrovnik s Ulicom Hrvatske bratske zajednice, a jednako tako i u suprotnom smjeru. Na toj liniji u vremenima vršnog opterećenja vozi 10 autobusa, sa slijedom polazaka od osam do 10 minuta , a u razdoblju izvan vršnog opterećenja slijed polazaka iznosi 14 do 15 minuta'', objasnio je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

Ističe da je ''značajnije kašnjenje moguće eventualno u slučaju da neki od polazaka ne budu ostvareni zbog kvarova koji se mogu desiti prilikom dnevne eksploatacije vozila u sprezi s ranije spomenutim prometnim zagušenjima, dok je za uključenje zamjenskog vozila na liniju potrebno određeno vrijeme od trenutka polaska iz garaže do dolaska na trasu. U takvim situacijama, služba zadužena za nadzor i upravljanje prometom poduzima raspoložive prometne mjere sukladno situaciji na terenu kako bi se stanje na terenu u najkraćem mogućem roku normaliziralo''.

Što se tiče kvalitete usluge prijevoza, ona bi uskoro trebala biti dignuta na višu razinu modernizacijom voznog parka, najavio je Zeba: ''Uz 45 niskopodnih autobusa predstavljenih prošli mjesec, uskoro se očekuje isporuka projektom predviđenih preostalih 20 zglobnih autobusa koji će značajno doprinijeti redovitosti polazaka, posebice na liniji 109''.