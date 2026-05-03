NATO održava tajne sastanke s ovom grupom ljudi: "Traže da pridonesemo njihovoj propagandi. Širi se strah..."

NATO održava sastanke iza zatvorenih vrata s filmskim i televizijskim scenaristima, redateljima i producentima diljem Europe i SAD-a, što je potaknulo optužbe da Savez nastoji iskoristiti umjetnost za stvaranje "propagande" za taj blok.

Savez je održao tri sastanka s filmskim i televizijskim profesionalcima u Los Angelesu, Bruxellesu i Parizu, a sljedeći mjesec trebao bi nastaviti svoj "niz intimnih razgovora" u Londonu, gdje će se sastati sa scenaristima članovima Writers' Guild of Great Britain (WGGB), udruženja koje predstavlja profesionalne pisce u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Planirani sastanak u Londonu izazvao je zabrinutost među nekima od pozvanih, koji su smatrali da se od njih traži da "pridonesu propagandi za NATO".

Tema sastanka, koji će se održati prema pravilu Chatham Housea, prema kojem sudionici smiju koristiti informacije koje dobiju, ali se ne otkrivaju identiteti prisutnih, bit će "razvoj sigurnosne situacije u Europi i šire".

Bivši glasnogovornik NATO-a James Appathurai, koji je sada zamjenik pomoćnika glavnog tajnika za hibridne, kibernetičke i nove tehnologije, navodno planira prisustvovati, zajedno s drugim dužnosnicima saveza.

U elektroničkoj poruci WGGB-a, u koju je Guardian imao uvid, navedeno je da su sastanci već doveli do tri zasebna projekta u razvoju, koji su "barem djelomično inspirirani tim razgovorima".

U poruci se također navodi da je NATO "izgrađen na uvjerenju da su suradnja i kompromis, njegovanje prijateljstava i savezništava, put prema naprijed", dodajući da će, prema organizatorima događaja, "čak i ako se tako jednostavna poruka nađe u nekoj budućoj priči, to biti dovoljno".

Alan O'Gorman, scenarist filma Christy, koji je osvojio nagradu za najbolji film na Irish Film & Television Awards 2026., nazvao je planirani sastanak nečuvenim i očito propagandnim.

"Mislio sam da je neosjetljivo i suludo predstaviti to kao nekakvu pozitivnu priliku. Mnogo ljudi, uključujući mene, ima prijatelje i obitelj, ili sami dolaze iz zemalja koje nisu u NATO-u, a koje su patile zbog ratova u koje se NATO uključio i koje je poticao", rekao je.

Smatra da su sastanci pokušaj NATO-a da plasira dio svojih poruka kroz film i televiziju.

"Mislim da se trenutačno diljem Europe širi strah da su naše obrambene sposobnosti slabe", rekao je. "Vidim to u irskom kontekstu, gdje se kroz dio medija i vlade gura nastojanje da se NATO prikaže u pozitivnom svjetlu i da se s njim bliže povežemo. Mislim da irski narod, većinom, ne želi imati nikakve veze s ratovima u stranim zemljama".

O'Gorman je rekao da su drugi scenaristi pozvani na sastanak bili "prilično uvrijeđeni time da bi se umjetnost koristila na način koji podupire rat" te da su osjećali da se od njih traži da pridonesu propagandi za NATO.

Faisal A. Qureshi, scenarist i producent koji u industriji radi više od 20 godina, prijavio se za sudjelovanje na sastanku kako bi iz prve ruke vidio kako bi to izgledalo, ali je morao odustati zbog preklapanja rasporeda.

Rekao je da je "rizik za svakog kreativca koji zakorači u taj svijet obavještajnih ili vojnih brifinga bez mogućnosti pripisivanja izjava taj da ga može zavesti pomisao da sada posjeduje neko tajno znanje. Da postoji svijet sivih zona u kojem se moral rasteže, a kršenja ljudskih prava postaju prihvatljiva kada se čine za više dobro".

Qureshi propituje bi li kreativac dovoljno preispitao ili propitao informacije koje bi mu bile prenesene na takvim sastancima.

"Upravo su dobili nešto što ima privid istine jer dolazi od autoriteta koji rijetko komunicira s javnošću, a postoji i osjećaj privilegiranosti zbog tog pristupa", rekao je.

Pristaše NATO-a zalagale su se za jače odnose s umjetničkim sektorom. Think tank Centre for European Reform ranije ove godine objavio je izvješće u kojem je pozvao vlade da se povežu s kulturnim liderima, uključujući scenariste i filmske producente, kako bi izgradili javnu potporu većoj potrošnji za obranu i "bolje ispričali priču o tome zašto su ta ulaganja u obranu potrebna".

Godine 2024. osam scenarista, uključujući scenarista i izvršnog producenta sitcoma Friends, pozvano je u sjedište NATO-a u Bruxellesu od strane washingtonskog Centra za strateške i međunarodne studije kako bi učili o sigurnosnoj politici.

Skupina, u kojoj su bili i scenarist dugovječne kriminalističke serije Law and Order te producent komične detektivske drame High Potential, tijekom posjeta se sastala s tadašnjim glavnim tajnikom saveza Jensom Stoltenbergom.

"Spomenuta inicijativa četvrta je u nizu sesija za autore fikcije u industriji zabave, uključujući scenariste, showrunnere i autore. Nastala je na temelju interesa koji su iskazali članovi industrije da saznaju više o tome što je NATO i kako funkcionira. Ti događaji uključuju razgovore s predstavnicima NATO-a, civilnog društva i think tank zajednice", rekao je dužnosnik NATO-a.

"Kao sindikat koji predstavlja scenariste, primamo pozive od trećih organizacija za događaje koji bi našim članovima mogli biti profesionalno korisni ili zanimljivi. Takve interakcije ne znače nužno podršku tim organizacijama. Poziv koji smo proslijedili našim članovima scenaristima, a koji je stigao od NATO-a, odnosio se na događaj koji nudi dvosmjerni razgovor, na kojem prisutni autori mogu postavljati vlastita pitanja, slobodno razgovarati i uzeti iz sesije ono što smatraju korisnim. Naši članovi su slobodni mislioci - što je vrijedna i ključna vještina koju unose u svoj rad", poručio je glasnogovornik WGGB-a.