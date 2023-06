Stravične priče pacijenata koji su trpjeli nasilje iza zatvorenih vrata Psihijatrijske klinike: "Pritiskali su mi jastuk na lice, gušio sam se. Mislio sam da ću umrijeti"

U javnost su ovih dana iscurila stravična svjedočanstva o okrutnom i nemilosrdnom postupanju djelatnika prema pacijentima Psihijatrijske klinike u Ljubljani. A da se nehumano i nasilno postupanje događa iza vrata klinike više od desetljeća, tvrdi Barbka Špruk, koja je 2008. godine dobrovoljno otišla na liječenje zbog teške depresije i anksioznosti.

"Nakon što sam odbila uzeti lijek, napali su me medicinski tehničari i medicinske sestre. Vukli su me kao svinju, zavezali mi ruke i noge te me zavezali za krevet. Tako sam ležala nekoliko dana", ispričala je potresno iskustvo, piše 24ur.

"Tukli su me po jajima, po cijelom tijelu. Pritiskali su mi jastuk na lice. Imao sam osjećaj da me žele ubiti. Gušio sam se. Mislio sam da ću umrijeti", ispričao je drugi pacijent.

To je samo dio potresnih priča pacijenata koji su bili u toj klinici. Uprava klinike tvrdi da kontrole nisu otkrile nikakve nepravilnosti ili nasilje.

Na nekoliko zahtjeva ravnateljstava odgovorili su da "zbog nedostatka objektivnih podataka nije moguće utvrditi stvarne okolnosti opisanog događaja" te da su opisi krajnje šturi, vrlo uopćeni te je teško kompetentno odgovoriti ili ozbiljnije objasniti situaciju i da se nije radilo o nasilničkom ponašanju zaposlenika te da su pritužbe neutemeljene.

No, kako pišu slovenski mediji, Ministarstvo zdravstva odlučilo je sustavno pratiti kliniku i podnijelo je kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja.