VIDEO/FOTO U zrak dignuta važna brana u Ukrajini, vodom opskrbljuje i nuklearku: ''U tijeku je evakuacija civila''

u Ukrajini srušena brana Nova Kakhovka, počela evakucija

Rusi tijekom noći izveli niz novih zračnih napada na Kijev

Čelnik Wagnera ruske pobjede nazvao apsurdnom znanstvenom fantastikom



Tijek događaja možete pratiti iz minute u minutu:

7:20 Nepotvrđene videosnimke na društvenim mrežama prikazuju niz intenzivnih eksplozija oko brane Kakhovka. Drugi video pokazuje kako voda nadire kroz ostatke brane.

Brana, visoka 30 metara i duga 3,2 kilometra, izgrađena je 1956. na rijeci Dnipro kao dio hidroelektrane Kakhovka.

Sadrži rezervoar koji opskrbljuje vodom poluotok Krim, koji je Rusija anektirala 2014., i nuklearnu elektranu Zaporižja, koja je također pod ruskom kontrolom.

Nova Kakhovka dam before and afterhttps://t.co/tI7XRsVjHG pic.twitter.com/9vqub3CIuz — Aric Toler (@AricToler) June 6, 2023

Ukrajinska vojska je navela da su ruske snage srušile branu.

7:20 Još uvijek nema "kritične opasnosti" za nuklearnu elektranu Zaporižja zbog rušenja brane Nova Kakhovka, istaknula je u utorak ruska državna agencija TASS, citiravši dužnosnika u regiji Zaporižja koji ima potporu Moskve.

Savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko, objavio je više detalja o evakuacijamai poručio da stanovnici u opasnoj zoni moraju isključiti električne uređaje: ''U tijeku je evakuacija civilnog stanovništva iz područja potencijalnih poplava na desnoj obali rijeke Dnjepar.''

''Razina vode se podiže i svako tko je u zoni opasnosti mora isključiti sve električne uređaje, uzeti dokumente i drugu ključnu imovinu, pobrinuti se za članove obitelji i kućne ljubimce te pratiti upute spasioca i policije", objavio je Geraščenko.

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

Rusi tijekom noći izveli niz novih zračnih napada na Kijev

7:10 Rusija je tijekom noći pokrenula novi val zračnih napada na Kijev, a dužnosnici ukrajinske prijestolnice rekli su da su sustavi protuzračne obrane oborili više od 20 ruskih krstarećih projektila, objavio je Reuters.

"Svi su oboreni, nije bilo pogodaka", istaknuo je čelnik kijevske vojne uprave Serhiy Popko, u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Reuters navodi kako nije mogao neovisno provjeriti izvješće.

Pročitajte i ovo Reagiralo ministarstvo VIDEO Susjedi razbjesnili Ukrajince: Objavili snimku kojom se poziva na primirje u Ukrajini, ali na karti nema - Krima

Reutersovi svjedoci izvijestili su da su čuli nekoliko eksplozija koje su zvučale poput sustava protuzračne obrane. Grad je, inače, bio pod upozorenjima o zračnim napadima više od četiri sata, počevši ubrzo nakon ponoći u utorak.

Krhotine koje su padale pogodile su cestovne površine i oštetile dalekovode za trolejbus u kijevskom okrugu Desnianskyi, priopćila je vojska. Prema preliminarnim informacijama, nije bilo žrtava, rekli su dužnosnici.

Pročitajte i ovo Napali selo blizu granice Proukrajinske snage ponovo u naletu, ruski guverner: "Naši ljudi u njihovim rukama možda su već mrtvi"

Prigožin o ruskim "pobjedama": To je apsurdna znanstvena fantastika

7:00 Čelnik ruske plaćeničke skupine Wagner Jevgenij Prigožin odbacio je u utorak tvrdnje ruskog Ministarstva obrane po kojima su ruske trupe osujetile još jednu veliku ofenzivu Ukrajine u Donjecku uništivši im pritom vojnu opremu i nanijevši im ogromne gubitke u ljudstvu, rekavši da je to "apsurdna znanstvena fantastika".

"Za ubijanje tolikog broja ljudi treba dnevno osvojiti 150 kilometara (93 milje)", istaknuo je Prigožin na Telegram kanalu njegove službe za medije i dodao: ''Stoga vjerujem da je ovo jednostavno divlja i apsurdna znanstvena fantastika. Zbrajanje brojki koje je dostavilo ministarstvo impliciralo bi da smo već pet puta uništili cijeli planet.''

Pročitajte i ovo rat u Ukrajini Ukrajina tvrdi da se nastavlja borba za Bahmut, Prigožin im odgovorio: "Čekajte na iduće korake"

Rusi zaustavili proboj Ukrajinaca u regiji Donjeck?

6:45 Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je rano u utorak da je Rusija odbacila još jednu veliku ofenzivu ukrajinskih snaga u Donjecku, nanijevši ukrajinskoj vojsci ogromne gubitke u ljudstvu i uništivši osam borbenih tenkova Leopard, objavio je Reuters istaknuvši, međutim i kako se ta informacija ruske strane ne može provjeriti iz neovisnih izvora.

Ministarstvo je na svom Telegram kanalu objavilo da su poraz ukrajinskim snagama nanijeli rusko jurišno i operativno-taktičko zrakoplovstvo, raketne snage i topništvo, kao i teški plamenobacački sustavi. Priopćilo je i da su ruske snage uništile 28 tenkova, uključujući i osam borbenih tenkova Leopard.